Гороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда можно достичь многого

Гороскоп на 12 сентября / © Getty Images

Самое важное, что необходимо сделать в это время, — начать активно действовать. В такие дни, как правило, совершаются серьезные перевороты и революции — как в политическом, так и личном плане. Главное, быть честными не только с окружающими, но и с самими собой — ложь еще никого до добра не доводила.

Овен

Несмотря на то, что недостатка в энергии в этот день вы испытывать не будете, расходовать ее необходимо осторожно и бережно, в противном случае может не хватить на решение самых важных вопросов.

Телец

Несмотря на желание заняться решением проблем других людей, сегодня необходимо прежде всего сосредоточиться на собственных делах, в противном случае есть риск всерьез запустить их.

Близнецы

Определившись с целью, которой вы хотите достичь, постарайтесь не отступать от своего решения, поскольку, делая сегодня одно, а завтра другое — в таком случае вы вряд ли продвинетесь вперед.

Рак

Хороший день для продажи давно ненужных вам вещей, скорее всего, недвижимости: неожиданно найдется покупатель, который не только даст за нее приличную сумму, но и будет рад, что смог отыскать прекрасный вариант.

Лев

Глобальный профессиональный проект, которым вы займетесь в этот день, принесет вам не только одобрение начальства и солидное денежное вознаграждение, но и, что немаловажно, полное моральное удовлетворение.

Дева

Руководство может попросить вас заменить заболевшего или не справившегося с заданием коллегу — согласившись, вы получите возможность продемонстрировать свою профессиональную компетентность.

Весы

Оказавшись в конфликтной ситуации, не стоит лезть в бутылку, во что бы то ни стало доказывая свою правоту — ссора до добра не доведет, поэтому лучше проявить дипломатичность и пойти на разумные уступки.

Скорпион

Звезды обещают вам удачу во всех сферах — как профессиональных, так и личных: стоит воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств, чтобы решить давно назревшие — и изрядно надоевшие — вам вопросы.

Стрелец

Стоит использовать любую возможность для того, чтобы с лучшей стороны показать себя перед коллегами и — особенно! — начальством, которое, возможно, даже не подозревает о ваших многочисленных талантах.

Козерог

Стоит держаться подальше от людей, которые будут втягивать вас с финансовые махинации, обещая при этом золотые горы — потери, как это часто бывает в подобных случаях, очень сильно превзойдут прибыль.

Водолей

На этот день можно смело планировать максимальное количество профессиональных задач повышенной сложности — все их удастся выполнить успешно, заслужив при этом восхищение начальства и зависть коллег.

Рыбы

Вам вполне могут предложить новую должность, занять которую вы окажетесь морально не готовы — однако, не согласившись попробовать, вы не никогда узнаете, по силам она вам была или нет.

