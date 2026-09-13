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Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем собой недовольны
День, когда под влиянием негативной энергетики, недовольство, которое испытает человек, будет направлено против него самого.
Самыми распространенным ощущением этого времени может оказаться понимание, что жизнь прожита зря, а сами мы — неудачники, которые не смогли ничего добиться ни в профессии, ни в личной жизни.
К счастью, это всего лишь настроение дня, уже завтра оно пройдет.
Овен
Работать сегодня лучше дистанционно: так вас не будут перманентно отвлекать коллеги, да и на дорогу в два конца не придется тратить драгоценное время, а, значит, вы сможете сделать все, что запланировали.
Телец
Ссора с близким человеком, произошедшая в этот день, несмотря на кажущуюся незначительность, может привести к расставанию, поэтому если такой кардинальный сценарий не входит в ваши планы, держите себя в руках.
Близнецы
Сегодня даже минимальный повод может стать причиной серьезного нервного срыва, а, возможно, и продолжительной депрессии, так что не стоит принимать чужие слова близко к сердцу и делать из мухи слона.
Рак
Идея, которая сегодня может прийти вам в голову, значительно облегчит работу над проектом, которым вы в данный момент заняты, а заодно и увеличит производительность труда, и, как следствие, и гонорар.
Лев
Энергию, сегодня буквально распирающую вас изнутри, необходимо направить, прежде всего, на работу, которую вы давно откладывали — как профессиональную, так и бытовую, а уж потом на все остальное.
Дева
Важные дела желательно планировать только на первую половину дня — вторую, несмотря на понедельник, необходимо посвятить отдыху, иначе рискуете окончательно растерять энергию и выбиться из сил.
Весы
Раздражение в этот день могут вызвать даже самые любимые люди, включая членов семьи, ссора с которыми категорически нежелательна, поэтому лучше — во благо как им, так и вам — максимально сократить общение с ними.
Скорпион
Претензии, которые в этот день могут высказать вам окружающие, включая самых близких людей, будут иметь под собой веские основания, поэтому стоит спокойно их выслушать и сделать правильные выводы.
Стрелец
Чувство неудовлетворенности жизнью, которое может посетить вас в этот день, будет продиктована не реальным положением дел, влиянием лунных энергий: так что нужно просто потерпеть негатив — завтра все пройдет.
Козерог
Даже общаясь с близкими друзьями, не стоит никого обсуждать и — особенно — осуждать: ваши слова самым неведомым образом станут известны объекту сплетен, а там недалеко и до серьезного конфликта.
Водолей
В этот день работы и других — самых разных — забот у вас будет много, но успеть все не только можно, но и нужно: для этого необходимо задачи по времени и будет тщательно придерживаться составленного графика.
Рыбы
От встреч с друзьями и, особенно, романтических свиданий лучше отказаться — скорее всего, они не оправдают ожиданий, а, напротив, серьезно разочаруют, что по предсказуемо станет причиной негативных эмоций.
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