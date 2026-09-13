Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем собой недовольны

Лодки на воде / © Associated Press

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Самыми распространенным ощущением этого времени может оказаться понимание, что жизнь прожита зря, а сами мы — неудачники, которые не смогли ничего добиться ни в профессии, ни в личной жизни.

К счастью, это всего лишь настроение дня, уже завтра оно пройдет.

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Овен

Работать сегодня лучше дистанционно: так вас не будут перманентно отвлекать коллеги, да и на дорогу в два конца не придется тратить драгоценное время, а, значит, вы сможете сделать все, что запланировали.

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Телец

Ссора с близким человеком, произошедшая в этот день, несмотря на кажущуюся незначительность, может привести к расставанию, поэтому если такой кардинальный сценарий не входит в ваши планы, держите себя в руках.

Близнецы

Сегодня даже минимальный повод может стать причиной серьезного нервного срыва, а, возможно, и продолжительной депрессии, так что не стоит принимать чужие слова близко к сердцу и делать из мухи слона.

Рак

Идея, которая сегодня может прийти вам в голову, значительно облегчит работу над проектом, которым вы в данный момент заняты, а заодно и увеличит производительность труда, и, как следствие, и гонорар.

Лев

Энергию, сегодня буквально распирающую вас изнутри, необходимо направить, прежде всего, на работу, которую вы давно откладывали — как профессиональную, так и бытовую, а уж потом на все остальное.

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Дева

Важные дела желательно планировать только на первую половину дня — вторую, несмотря на понедельник, необходимо посвятить отдыху, иначе рискуете окончательно растерять энергию и выбиться из сил.

Весы

Раздражение в этот день могут вызвать даже самые любимые люди, включая членов семьи, ссора с которыми категорически нежелательна, поэтому лучше — во благо как им, так и вам — максимально сократить общение с ними.

Скорпион

Претензии, которые в этот день могут высказать вам окружающие, включая самых близких людей, будут иметь под собой веские основания, поэтому стоит спокойно их выслушать и сделать правильные выводы.

Стрелец

Чувство неудовлетворенности жизнью, которое может посетить вас в этот день, будет продиктована не реальным положением дел, влиянием лунных энергий: так что нужно просто потерпеть негатив — завтра все пройдет.

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Козерог

Даже общаясь с близкими друзьями, не стоит никого обсуждать и — особенно — осуждать: ваши слова самым неведомым образом станут известны объекту сплетен, а там недалеко и до серьезного конфликта.

Водолей

В этот день работы и других — самых разных — забот у вас будет много, но успеть все не только можно, но и нужно: для этого необходимо задачи по времени и будет тщательно придерживаться составленного графика.

Рыбы

От встреч с друзьями и, особенно, романтических свиданий лучше отказаться — скорее всего, они не оправдают ожиданий, а, напротив, серьезно разочаруют, что по предсказуемо станет причиной негативных эмоций.

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