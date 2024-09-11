Гороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно уделить внимание близким людям

День, когда – как бы мы ни были заняты, необходимо уделить хотя бы частичку своего внимания близким людям – прежде всего семье.

Прежде всего такое общение нужно не столько нашим близким, хотя они, конечно же, в нем нуждаются, сколько нам самим: душевное тепло, а вместе с ним и ценный – без шуток – совет, мы можем получит только от родных и любимых людей – необходимо воспользоваться такой возможностью.

Овен

К решению финансовых вопросов необходимо подходить с осторожностью: допущенная в это время ошибка, даже будучи незначительной, может оказать серьезное – негативное – влияние на ваше материальное положение.

Телец

День, когда не только можно, но и нужно вернуть расположение человека, с которым вы поссорились в последнее время: постарайтесь объяснить ему, что вы не хотели его обидеть – просто перестарались с аргументами.

Близнецы

День, когда нужно не только заготавливать, но и и пить чаи и настойки из лечебных трав: они приобретут особую силу и смогут как избавить вас от уже существующих заболеваний, так и предотвратить их.

Рак

Не стоит выпытывать у другого человека сведения, которые вам очень важно у него узнать – он ничего вам не скажет из чувства противоречия: сделайте вид, что вам это абсолютно неинтересно, и он сам все разболтает.

Лев

День благоприятен для любых начинаний, поэтому, если у вас в планах давно значится проект, к работе над которым вы никак не решались приступить, лучше времени вам не найти – не упустите счастливый шанс.

Дева

Нельзя рассказывать малознакомым людям о сугубо личных моментах своей жизни: неизвестно, как они распорядятся полученными знаниями – возможно, расскажут всем о том, что вы хотели бы сохранить в тайне.

Весы

Звезды советуют вам обратить внимание на человека, который недавно появился в вашем окружении: нынешние – дружеские и ненавязчивые – отношения со временем могут перерасти во что-то более серьезное.

Скорпион

День, когда делать добрые дела особенно важно: они принесут не только благодарность от тех, для кого представители вашего знака их совершат, но и моральное удовлетворение, что для вас не менее важно.

Стрелец

Несмотря на будний день, желательно посвятить хотя бы некоторую его часть любимому занятию: приятные эмоции, которое оно принесет, не только улучшая настроение, но и пополнят запас физических и моральных сил.

Козерог

Сложатся благоприятные условия для серьезного разговора с близким человеком: разногласия, которые возникли в последнее время, легко разрешатся, если вы дадите друг другу возможность высказаться.

Водолей

Помочь вам решить важный – скорее всего, профессиональный – вопрос поможет малознакомый человек: несмотря на то, что вы почти не общаетесь, он окажется обладателем необходимой информации – прислушайтесь к нему.

Рыбы

Нынешний день – или хотя бы вечер – звезд призывают вас посвятить любимому человеку: устроив романтический ужин или хотя бы просто прогулку по парку, вы сможете услышать признание, которого давно ждете.

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