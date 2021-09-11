Гороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда особую силу приобретают слова

Гороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда особую силу приобретают слова

День, когда особую силу приобретаю слова, поэтому нужно максимально внимательно относиться к тому, что говоришь.

Все, что будет сказано сегодня, тем или иным образом отразится на жизни как самого человека, так и тех, кто его окружает, поэтому необходимо говорить только хорошее – тогда оно в самое ближайшее время волшебным образом материализуется в жизни.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 сентября для Овнов

Звезды не рекомендуют вам тратить время на пустые разговоры и споры: учитывая мистические энергии дня, таким образом можно – вместо действительно важных моментов – привлечь в жизнь мелочевку.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 сентября для Тельцов

Свои эмоции необходимо держать под контролем всегда, но в этот день – особенно: велика вероятность того, что под влиянием минуты можно наговорить окружающим того, о чем впоследствии придется пожалеть.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 сентября для Близнецов

Против вас может сыграть не только плохое слово, но и злая мысль, поэтому сегодня важно осторожно обращаться и с тем, и с другим: нежелательно негативно программировать свою собственную жизнь.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 сентября для Раков

День благоприятен для того, чтобы начать свою жизнь с чистого листа, – зачеркнуть все, что вас огорчает, и начать писать свою историю набело, с учетом всех совершенных ранее ошибок.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 сентября для Львов

Вероятны провокации со стороны недоброжелательно настроенных против вас людей: важно держать себя в руках и не реагировать на их выпады – так их злоба, не достигнув цели, обернется против них самих.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 сентября для Дев

При первой же удачной возможности необходимо поговорить с начальством о повышении заработной платы – сегодня оно, как никогда, будет настроено не только выслушать вас, но и прислушаться к вашим доводам.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 сентября для Весов

День благоприятен для любых профессиональных дел – можно приниматься даже за те проекты, которые вы – в силу их повышенной сложности и трудоемкости – до сих пор откладывали.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 сентября для Скорпионов

Постарайтесь в этот день высказывать в адрес окружающих людей только добрые пожелания, даже если они, на ваш взгляд, этого не достойны – так будет лучше не только тем, кому они адресованы, но и вам самим.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 сентября для Стрельцов

Не стоит лукавить с собой и давать обещания, которые вы заведомо не сможете выполнить, даже если вас будут к этому вынуждать: рискуете заработать репутацию ненадежного человека.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 сентября для Козерогов

Ваш девиз на сегодняшний день – "больше дела, меньше слов": слова необходимо заменить действиями, которые будут более успешными, чем пустое – вербальное – сотрясание воздуха.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 сентября для Водолеев

Хороший день для хождения по кабинетам высокого начальства – его хозяева будут настроены по отношению к вам на редкость доброжелательно, поэтому поставят визу под необходимым документом.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 сентября для Рыб

Дар красноречия, который откроется у вас в этот день, позволит убедить в своей правоте любого – даже самого упрямого и несговорчивого – оппонента, особенно это коснется бесед с начальством.

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