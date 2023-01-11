Гороскоп на 12 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть активными

День, когда во всех сферах жизни необходимо проявлять активность – даже незначительное промедление не даст достичь цели.
В подходе к решению любых вопросов нужно проявлять креативность – творчество поможет найти выход из любого положения, даже если на первый взгляд оно может показаться безнадежным. Особый успех ждет людей богемных профессий – актеров, режиссеров, писателей, художников, но и все остальные в обиде на звезд не останутся – главное, уметь смотреть на привычные вещи под оригинальным углом зрения.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 12 января для Овнов
К предложению занять более высокую должность или перейти на новое место работы необходимо отнестись ответственно: работать вам придется гораздо больше – возможно, не стоит брать на себя такую нагрузку?
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 12 января для Тельцов
Не стоит прислушиваться к советам, которые охотно будут давать вам окружающие: какой бы поступок вы ни совершили, отвечать за него придется только вам – его последствия ни на кого свалить не удастся.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 12 января для Близнецов
Начальство высоко оценит результаты вашей работы, выписав вам премию или предложив занять новую должность: в последнее время вы действительно ударно поработали, поэтому поощрение вполне заслужили.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 12 января для Раков
В отношениях с окружающими вас людьми руководствуйтесь ощущением справедливости: в конфликтах нужно становиться на сторону того, кого действительно обижают, даже если человек вам не симпатичен.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 12 января для Львов
Не обманывайте близкого человека, даже если вам будет казаться, что вы лжете с благородной целью: неправда очень быстро обнаружится, что может стать причиной серьезного разлада в отношениях.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 12 января для Дев
Звезды рекомендуют вам позаботиться о физической форме, которую представители знака в последнее время серьезно запустили: можно переходить на ЗОЖ – садиться на диету и начинать заниматься спортом.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 12 января для Весов
Постарайтесь не пренебрегать возможностями, которые подарят вам сегодня звезды – они окажутся преимущественно профессионального свойства, но и в личной жизни у вас, похоже, намечаются приятные перемены.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 12 января для Скорпионов
Если вы давно намеревались поговорить с начальством о переходе на новую должность или повышении заработной платы, которое вы без сомнения заслужили, ловите момент: сегодня оно удовлетворит ваши просьбы.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 12 января для Стрельцов
Для вас сегодня – как ни в какой другой день – важно расставить приоритеты и четко им следовать: скорее всего, на первом месте должны находиться профессиональные интересы, а бытовые – на втором и даже третьем.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 12 января для Козерогов
Любые встречи, которые вы запланируете на этот день, окажутся на редкость удачными – причем это касается как деловых переговоров, так и романтических свиданий, которые смело можно назначать на вечер.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 12 января для Водолеев
К полученному от начальства заданию необходимо отнестись с максимальным вниманием и усердием: от того, как вы его выполните, будут напрямую зависеть ваши профессиональные перспективы.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 12 января для Рыб
Не спрашивайте советов сами и не прислушивайтесь к тому, что будут говорить вам окружающие по своей инициативе: руководствуйтесь собственными соображениями – так вы совершите минимум ошибок.
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