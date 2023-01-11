Гороскоп на 12 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть активными

День, когда во всех сферах жизни необходимо проявлять активность – даже незначительное промедление не даст достичь цели.

В подходе к решению любых вопросов нужно проявлять креативность – творчество поможет найти выход из любого положения, даже если на первый взгляд оно может показаться безнадежным. Особый успех ждет людей богемных профессий – актеров, режиссеров, писателей, художников, но и все остальные в обиде на звезд не останутся – главное, уметь смотреть на привычные вещи под оригинальным углом зрения.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 января для Овнов

К предложению занять более высокую должность или перейти на новое место работы необходимо отнестись ответственно: работать вам придется гораздо больше – возможно, не стоит брать на себя такую нагрузку?

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 января для Тельцов

Не стоит прислушиваться к советам, которые охотно будут давать вам окружающие: какой бы поступок вы ни совершили, отвечать за него придется только вам – его последствия ни на кого свалить не удастся.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 января для Близнецов

Начальство высоко оценит результаты вашей работы, выписав вам премию или предложив занять новую должность: в последнее время вы действительно ударно поработали, поэтому поощрение вполне заслужили.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 января для Раков

В отношениях с окружающими вас людьми руководствуйтесь ощущением справедливости: в конфликтах нужно становиться на сторону того, кого действительно обижают, даже если человек вам не симпатичен.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 января для Львов

Не обманывайте близкого человека, даже если вам будет казаться, что вы лжете с благородной целью: неправда очень быстро обнаружится, что может стать причиной серьезного разлада в отношениях.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 января для Дев

Звезды рекомендуют вам позаботиться о физической форме, которую представители знака в последнее время серьезно запустили: можно переходить на ЗОЖ – садиться на диету и начинать заниматься спортом.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 января для Весов

Постарайтесь не пренебрегать возможностями, которые подарят вам сегодня звезды – они окажутся преимущественно профессионального свойства, но и в личной жизни у вас, похоже, намечаются приятные перемены.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 января для Скорпионов

Если вы давно намеревались поговорить с начальством о переходе на новую должность или повышении заработной платы, которое вы без сомнения заслужили, ловите момент: сегодня оно удовлетворит ваши просьбы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 января для Стрельцов

Для вас сегодня – как ни в какой другой день – важно расставить приоритеты и четко им следовать: скорее всего, на первом месте должны находиться профессиональные интересы, а бытовые – на втором и даже третьем.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 января для Козерогов

Любые встречи, которые вы запланируете на этот день, окажутся на редкость удачными – причем это касается как деловых переговоров, так и романтических свиданий, которые смело можно назначать на вечер.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 января для Водолеев

К полученному от начальства заданию необходимо отнестись с максимальным вниманием и усердием: от того, как вы его выполните, будут напрямую зависеть ваши профессиональные перспективы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 января для Рыб

Не спрашивайте советов сами и не прислушивайтесь к тому, что будут говорить вам окружающие по своей инициативе: руководствуйтесь собственными соображениями – так вы совершите минимум ошибок.

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