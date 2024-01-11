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Гороскоп на 12 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно заключать важные сделки

Гороскоп на 12 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно заключать важные сделки

Гороскоп на 12 января для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда энергия будет нарастать: и если с утра ее хватит только на самые необходимые действия, то после обеда можно будет свернуть горы. 

В это время можно не только приступать к реализации важных проектов, но и заключать важные сделки, подписывать серьезные, рассчитанные на перспективу контракты, делать крупные приобретения – прежде всего продавать и покупать недвижимость. 

Овен 

В отношениях с окружающими – особенно близкими – людьми необходимо соблюдать максимальную осторожность: даже небольшая ссора может стать причиной серьезного и долговременного конфликта. 

Телец 

Несмотря на лень, которая может "накрыть" вас с самого утра, необходимо сделать над собой усилие и начать работать, иначе продуктивный день пройдет впустую, а это недопустимо. 

Близнецы 

Постарайтесь проявить понимание по отношению к любимому человеку: мелочные придирки, с которыми вы будете к нему приставать, могут переполнит чашу его терпения – до добра это не доведет. 

Рак 

Чтобы достичь поставленных целей, необходимо верить в свои силы, поэтому необходимо повышать свою самооценку любыми – разумеется, дозволенными с моральной точки зрения – способами. 

Лев 

День идеально подходит для деловых переговоров – вам удастся убедить партнеров в своей правоте при помощи дарованного вам звездами в этот день красноречия, не забывая при этом о важных доводах. 

Дева 

Тем из вас, кто давно собирается менять место работы, а, возможно, и сферу деятельности, лучшего времени не найти: сегодня можно будет получить предложение, от которого вы не сможете отказаться. 

Весы 

Чем бы вы сегодня ни занимались, главное – не торопиться, в противном случае все пойдет вкривь и вкось, поэтому впоследствии все придется переделывать – сомнительный результат рабочего дня. 

Скорпион 

Несмотря на финал недели, всю имеющуюся у вас энергию необходимо направить на работу: все, что вы успеете сделать сегодня, станет серьезным заделом на будущее - в понедельник вам не придется начинать все сначала. 

Стрелец 

Не стоит приступать к реализации новых проектов – вам будут мешать оставшиеся "хвосты": только завершив работу над ними, можно будет приступать к новым начинаниям, но это – уже в понедельник. 

Козерог 

День – особенно вторая его половина – благоприятен для общения с людьми, которых вы давно не видели: эта встреча принесет не только приятные совместные воспоминания, но и полезные вам сведения. 

Водолей 

Как бы сильно вы ни были заняты, постарайтесь найти время для отдыха: прогулка на свежем воздухе или дневной сон позволят вам быстро восстановить силы и успешно справиться со стоящими перед вами задачами. 

Рыбы 

Заключать сделки и подписывать договоры можно только в том случае, если вы готовили их заранее – любая импровизация чревата ошибками и, как следствие, досадными финансовыми потерями. 

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