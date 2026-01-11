Гороскоп на 12 января для всех знаков Зодиака: день, когда придется решать много проблем

Деревья в снегу / © Credits

Но именно в этом состоит и хорошая новость: если нам удастся ликвидировать осложняющие жизнь и работу препятствия, уже завтра жить и работать станет гораздо легче.

Велика вероятность многочисленных предательств и измен, но к таким явлениям, какими бы неприятными они ни были, необходимо отнестись с разумным оптимизмом: таким образом из нашей жизни уйдут те, с кем нам н епо пути, а их место займут новые друзья и любимые.

Овен

Даже если люди, которым вы верите — друзья и коллег — будут отговаривать вас от поставленной цели, не стоит их слушать: в самое ближайшее время вы можете всерьез пожалеть о принятом сгоряча, необдуманном решении.

Телец

Ссора с близким человеком может вынести на поверхность недовольство отношениями, которое довольно долго копилось как у вас, так и у него, а теперь его количество перейдет в качество, что даст о себе знать.

Близнецы

Стоит быть осторожными с людьми, которые в этот день неожиданно появятся в вашем окружении: по причине своей привлекательности и обаяния они могут ввести вас в заблуждение, а затем и обмануть.

Рак

В течение дня вам не раз будет казаться, что между вами и окружающими людьми стоит непробиваемая стена непонимания, поэтому назревшее выяснение отношений с ними нужно отложить — хотя бы, на пару дней.

Лев

На работе, как бы вас ни уговаривали, не рекомендуется брать на себя чужие профессиональные обязанности: скорее всего, вместо законной в таком случае благодарности тот, кому вы поможете, свалит на вас свои ошибки.

Дева

Заманчивое предложение перейти на новое место работы или купить дорогостоящую вещь значительно ниже своей цены, должно вас насторожить: оно сулит скрытый брак, так что лучше его отклонить.

Весы

В чужие конфликты, даже если в них замешаны близкие — и дорогие вам — люди, лучше не вмешиваться — чтобы не получить «сдачу» от всех сторон: лучше взять пример с обезьяны, наблюдающей за схваткой двух тигров.

Скорпион

От подписания важных договоров и заключения серьезных сделок в этот день лучше отказаться, если же такой возможности не будет, важно внимательно прочитать текст, под которым нужно поставить свою визу.

Стрелец

Общаться с людьми, которые вызывают у вас негативные эмоции, нежелательно всегда, но в этот день — особенно: энергетическое истощение, которое станет следствием такое «беседы» вам гарантировано.

Козерог

День, когда необходимо соблюдать умеренность во всем — от пищевого рациона до развлечений: любые излишества, которые вы себе позволите, будут иметь серьезные последствия — как для здоровья, так и для репутации.

Водолей

Не самое лучшее время для финансовых операций любого масштаба и степени сложности — из-за большой вероятности неудач и, соответственно, убытков — лучше перенести их на другой, более благоприятный, день.

Рыбы

В этот день — впрочем, как и в любой другой — важно очень внимательно относиться к своим высказываниям: из-за непродуманных или сказанных в неудачный момент слов можно нажить себе серьезных врагов.

