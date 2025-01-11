Гороскоп на 12 января для всех знаков Зодиака: день, нужно приготовиться к дежа-вю ситауциям

День, когда нужно приготовиться к появлению в жизни как вызывающих ощущение дежа-вю ситуаций, или людей, которых мы давно не видели.

Цель «гостей из прошлого» – дать возможность окончательно поставить точки над «и», завершив то, что в свое время по какой-то причине зависло и теперь не дает покоя. За новое дело стоит браться только в том случае, если его можно закончить в течение дня – более продолжительные проекты лучше отложить на некоторое время.

Овен

День – и тут его статус выходного нам в помощь – благоприятен для анализа текущих дел: если они продвигаются слишком медленно, возможно, имеет смысл подумать над тем, как сменить тактику и стратегию.

Телец

День категорически неблагоприятен для крупных финансовых операций – слишком велик риск совершить досадную ошибку, которая, вопреки ожиданиям, вместо прибыли принесет убыток.

Близнецы

Не стоит общаться с людьми, с которыми вас в прошлом связывали не самые лучшие отношения: неожиданно в памяти может всплыть давняя обида, которая – вместо ожидаемого примирения – приведет к новой ссоре.

Рак

День неблагоприятен для того, чтобы витать в облаках, мечтая о несбыточном: необходимо спуститься на землю, иначе не удастся сосредоточиться на вопросах, которые необходимо решить именно сегодня.

Лев

Плохое настроение, которое может нахлынуть в этот день, не приговор – с ним можно бороться: возможными в выходной способами: гулять на свежем воздухе, встречаться с друзьями и родственниками, ходить в театр.

Дева

Звезды рекомендуют обращать внимание на события этого дня – будучи по-настоящему пророческими, они предскажут, что ждет вас в ближайшее время и вы успеете подготовиться к приятным переменам.

Весы

Худшее, что можно сегодня сделать, это начать убеждать других людей в правильности своей точки зрения: они все равно останутся при своем мнении, а вы только даром потратите время и силы.

Скорпион

К неприятным воспоминаниям, которые могут преследовать вас в этот день, необходимо отнестись с пониманием: вместо того, чтобы отмахиваться от них, подумайте о том, что при их посредстве хочет сказать подсознание.

Стрелец

Сегодня вы, возможно, получите ответ на вопрос, который беспокоит вас уже много лет: выяснится, что в непорядочном поступке вы подозревали совсем не того человека –лучше узнать об этом позже, чем никогда.

Козерог

Звезды советуют вам принимать только те решения, над которыми вы давно – и тщетно – раздумываете: внезапное озарение, скорее всего, «подскажет» обманные доводы и станет причиной ошибки.

Водолей

Обратите внимание на свое хобби, которым вы до сих пор занимались без особого энтузиазма: вполне возможно, что именно сейчас у него появятся неплохие перспективы – в том числе, и финансовые.

Рыбы

Воспоминания, в которые – с большой долей вероятности – могут затянуть вас в свой омут, особого вреда не принесут, но от событий сегодняшнего дня – прежде всего, семейных– отвлекут.

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