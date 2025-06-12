Гороскоп на 13-14 июня для всех знаков Зодиака: дни, когда энергия будет на нуле

Гороскоп на 13-14 июня

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Если такой возможности — во вс яком случае, в пятницу — не будет, надо постараться хотя бы не начинать работать над новыми проектами — гораздо правильнее будет завершить те, что были начаты ранее, после чего спокойно перейти в режим уик-энда. Также очень важно обратить внимание на события, которые произойдут в этот день — ни оно из них не будет случайным. Их посредством звезды намекну нам на то, что нужно исправить в своей жизни: если мы не услышим их предупреждений, в следующий раз избежать неприятностей не удастся.

Овен

На возможную агрессию со стороны окружающих вас людей лучше не отвечать вообще, если же такой возможности не будет, пожелайте им здоровья — это лучший способ обратить их токсичность против них самих.

Телец

Красноречие и убедительность, которыми звезды сполна наградят вас в это время, позволят убедить в своей правоте даже самых упрямых и несговорчивых — как профессиональных, так и личных — оппонентов.

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Близнецы

Своим умом нужно жить всегда, но в эти дни — особенно: не стоит прислушиваться к чужим советам и, уж тем более, следовать им: никто лучше вас не знает, как нужно поступить в сложившейся ситуации.

Рак

Тем из вас, кто недоволен нынешним течением своей жизни, звезды рекомендуют ее «киноленту» назад и определить, на каком этапе вы, образно говоря, свернули не в ту сторону — так вам легче будет исправить ошибку.

Лев

Не стоит использовать для достижения благих целей низке средства: даже если вам удастся получить то, что вы хотите, но в конце концов ваши неблагородные поступки обратятся против вас — не стоит так рисковать.

Дева

Нельзя отказываться от своих взглядов и убеждений, даже если об этом вас будут просить люди, которым вы доверяете на все сто проценов: сделав это, вы впоследствии пожалеете, но исправить что-либо уже не удастся.

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Весы

Действовать решительно в любой сфере жизни и деятельности можно будет только в том случае, если каждый свой шаг вы заранее и обстоятельно обдумаете, в противном случае велика вероятность серьезной ошибки.

Скорпион

Время как нельзя лучше подходит для благотворительности: правда, добрые дела сегодня необходимо делать избирательно — помогать стоит только тем, кто действительно в этом нуждается, а не пользуетесь вашей отзывчивостью.

Стрелец

Бытовые хлопоты ничем не отличаются от профессиональных, поэтому они тоже требуют четкого плана, согласно которому вы будете действовать, иначе вы ничего не успеете, только потратите впустую время и силы.

Козерог

Время, проведенное дома, в непосредственном контакте с близкими людьми, может быть чревато ссорами и конфликтами, поэтому важно проявлять по отношению друг к другу терпение, понимание и лояльность.

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Водолей

Общение с окружающими необходимо свести к минимуму — слишком велик риск столкновения с неадекватными людьми, исключение стоит сделать только для тех, в чьей доброжелательности вы абсолютно уверены.

Рыбы

От выбора, каким бы незначительным он вам ни показался, в эти дни лучше отказаться — слишком велика вероятность купить то, что — по возращении домой — захочется сразу же выбросить в мусорное ведро.

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