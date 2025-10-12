- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 863
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 13-14 октября для всех знаков Зодиака: дни, когда нельзя выяснять отношения с близкими
23-й лунный день, который продлится двое календарных суток, обладает сильной негативной энергетики.
В это время ни в коем случае нельзя выяснять отношения с близкими людьми, поскольку это может привести к серьезному и, что немаловажно, долговременному конфликту, а в самом сложном случае – и к расставанию. Не рекомендуется также вмешиваться в чужие конфликты и позволять себе язвительные замечания и рискованные шутки в адрес окружающих.
Овен
Возможно, друзья и коллеги будут отговаривать вас от достижения цели, которую вы перед собой поставили, но, послушавшись их, вы можете всерьез пожалеть о своем решении, так что прислушиваться нужно только к себе.
Телец
Ссора с близким человеком вынесет на поверхность недовольство отношениями, которое давно копилось в душе – как у вас, так и у него: лучше перенести разговоры такого рода на несколько дней.
Близнецы
В эти дни стоит быть крайне осторожными в общении новыми людьми, в появившимися в вашем окружении: используя присущие им несомненная привлекательность и обаяние, они могут ввести вас в заблуждение.
Рак
Стена непонимания, которая в это время будет стоять между вами и окружающими вас людьми, не даст возможности решить важные вопросы, поэтому необходимо перенести их на другое время.
Лев
Ни на работе, ни дома не стоит брать на себя чужие обязанности – ни моральной, ни материальной благодарности – в виде премии – от начальства вы все равно не дождетесь, а вот собственные дела могут пострадать.
Дева
Заманчивых профессиональных и финансовых предложений в эти дни может быть много, но от всех рекомендуется отказаться: скорее всего, все они откажутся с серьезным подвохом, поэтому принесут не прибыль, а потери.
Весы
Нежелательно вмешиваться с чужие конфликты, даже если вам покажется, что одну из его сторон несправедливо обижают – скорее всего, у ситуации есть подводные камни, о которых вы даже не подозреваете.
Скорпион
Важно внимательно читать любые документы, которые вам будет предложено подписать в это время, предостережение особенно тех их частей, которые напечатаны внизу страницы мелким – нечитабельным – шрифтом.
Стрелец
Общение с недоброжелательно настроенными по отношению к вам людям, даже если вы вынуждены жить или работать рядом с ними, лучше свести к минимуму – оно чревато серьезным и максимально неприятным конфликтом.
Козерог
В эти дни особенно важно соблюдать умеренность во всех жизненных сферах – работе, эмоциях и даже пищевом рационе: любая чрезмерность может привести к непредсказуемым – и весьма неприятным – последствиям.
Водолей
От финансовых операций – даже самых мелких, в виде пополнения счета мобильного телефона– в это время необходимо отказаться: даже незначительная оплошность может стать причиной потерь.
Рыбы
В том, что со словами нужно обращаться максимально осторожно, вам в это время предстоит убедиться на собственном опыте, если, конечно, вы не возьмете за правило сначала думать и только потом – говорить.