Гороскоп на 13-14 октября для всех знаков Зодиака: дни, когда нельзя выяснять отношения с близкими

Гороскоп на 13-14 октября / © Associated Press

В это время ни в коем случае нельзя выяснять отношения с близкими людьми, поскольку это может привести к серьезному и, что немаловажно, долговременному конфликту, а в самом сложном случае – и к расставанию. Не рекомендуется также вмешиваться в чужие конфликты и позволять себе язвительные замечания и рискованные шутки в адрес окружающих.

Овен

Возможно, друзья и коллеги будут отговаривать вас от достижения цели, которую вы перед собой поставили, но, послушавшись их, вы можете всерьез пожалеть о своем решении, так что прислушиваться нужно только к себе.

Телец

Ссора с близким человеком вынесет на поверхность недовольство отношениями, которое давно копилось в душе – как у вас, так и у него: лучше перенести разговоры такого рода на несколько дней.

Близнецы

В эти дни стоит быть крайне осторожными в общении новыми людьми, в появившимися в вашем окружении: используя присущие им несомненная привлекательность и обаяние, они могут ввести вас в заблуждение.

Рак

Стена непонимания, которая в это время будет стоять между вами и окружающими вас людьми, не даст возможности решить важные вопросы, поэтому необходимо перенести их на другое время.

Лев

Ни на работе, ни дома не стоит брать на себя чужие обязанности – ни моральной, ни материальной благодарности – в виде премии – от начальства вы все равно не дождетесь, а вот собственные дела могут пострадать.

Дева

Заманчивых профессиональных и финансовых предложений в эти дни может быть много, но от всех рекомендуется отказаться: скорее всего, все они откажутся с серьезным подвохом, поэтому принесут не прибыль, а потери.

Весы

Нежелательно вмешиваться с чужие конфликты, даже если вам покажется, что одну из его сторон несправедливо обижают – скорее всего, у ситуации есть подводные камни, о которых вы даже не подозреваете.

Скорпион

Важно внимательно читать любые документы, которые вам будет предложено подписать в это время, предостережение особенно тех их частей, которые напечатаны внизу страницы мелким – нечитабельным – шрифтом.

Стрелец

Общение с недоброжелательно настроенными по отношению к вам людям, даже если вы вынуждены жить или работать рядом с ними, лучше свести к минимуму – оно чревато серьезным и максимально неприятным конфликтом.

Козерог

В эти дни особенно важно соблюдать умеренность во всех жизненных сферах – работе, эмоциях и даже пищевом рационе: любая чрезмерность может привести к непредсказуемым – и весьма неприятным – последствиям.

Водолей

От финансовых операций – даже самых мелких, в виде пополнения счета мобильного телефона– в это время необходимо отказаться: даже незначительная оплошность может стать причиной потерь.

Рыбы

В том, что со словами нужно обращаться максимально осторожно, вам в это время предстоит убедиться на собственном опыте, если, конечно, вы не возьмете за правило сначала думать и только потом – говорить.