Гороскоп на 13-14 января для всех знаков Зодиака: дни, когда не стоит ставить перед собой сложные задачи

22-й лунный день, который продлится почти двое суток, не годится для решения серьезных вопросов во всех сферах жизни.

Разумеется, в это время не стоит предаваться безделью, но задачи необходимо ставить перед собой простые и легко выполнимые, поскольку более сложные могут застопориться и завести в тупик, даже если речь идет всего лишь о бытовых хлопотах. Велика вероятность того, что в голову придут свежие и перспективные идеи, но спешить с их воплощением в жизнь не следует. Желательно зафиксировать их и – оставить в покое, пусть немного "отлежатся".

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13-14 января для Овнов

Не отказывайте никому, кто в эти дни обратится к вам за помощью: чем больше добрых дел вы сделаете, тем лучше прежде всего для вас, – закон бумеранга работает, даже если речь идет о благотворительности.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13-14 января для Тельцов

Общаясь с окружающими, вы буквально на физическом уровне сможете ощутить, говорят они вам правду или лгут: воспользуйтесь этим знанием для того, чтобы сделать важные выводы относительно ваших с ними отношений.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13-14 января для Близнецов

Делая добро другим людям, вы будете расти в собственных глазах, считая себя людьми благородными во всех отношениях – только не позволяйте себе слишком далеко заходить в самолюбовании – это, мягко говоря, некрасиво.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13-14 января для Раков

Для начала важных дел любого рода время неблагоприятное – они вряд ли увенчаются успехом, поэтому на эти дни рекомендуется запланировать завершение уже находящихся в работе проектов.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13-14 января для Львов

Столкнувшись с задачей, которая на первый взгляд покажется неразрешимой, необходимо взять время на размышление: подумав, не торопясь, вы поймете, что ответ проще, чем вам кажется.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13-14 января для Дев

Заниматься нужно только текущими – и не самыми важными – делами, глобальные проекты лучше отложить до более благоприятного времени, когда для них сложатся максимально удачные условия.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13-14 января для Весов

Действовать в эти дни желательно по заранее составленному плану: так вам удастся успеть сделать все, что было запланировано, и не потратить время на решение вопросов, которые можно отложить на некоторое время.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13-14 января для Скорпионов

Важная информация, которую вы получите в это время, поможет вам найти ответ на важный вопрос – скорее всего, профессионального свойства: необходимо будет только сопоставить и проанализировать факты.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13-14 января для Стрельцов

Прежде чем взяться за реализацию серьезного проекта, необходимо навести порядок в делах – вплоть до мелочей, которые, как правило, отнимают массу времени, тогда уже в понедельник можно будет приступать к важной работе.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13-14 января для Козерогов

Таким экономным и прагматичным людям, как вы, в эти дни желательно проявлять щедрость по отношению к окружающим людям: поделитесь с ними тем, что имеете, и вскоре получите гораздо больше.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13-14 января для Водолеев

Прилив энергии, который вы можете почувствовать в это время, будет провоцировать повышенную физическую активность, которой звезды советуют избегать – она чревата травмами и растяжениями.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13-14 января для Рыб

Как в профессиональном – так и в личном – плане ни в коем случае нельзя сдавать назад: цель, к которой вы стремитесь, уже близка, поэтому, преодолевая себя, необходимо двигаться в ее направлении дальше.

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