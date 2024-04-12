Гороскоп на 13 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя нарушать космическую гармонию

День спокойной и уравновешенной энергетики, которая не принесет нам неприятных сюрпризов.

Главное – не нарушать космическую гармонию злыми поступками, негативными словами и даже недобрыми мыслями, поскольку бумеранг за это прилетит незамедлительно. Решая важные задачи – в выходные они будут в основном житейскими – необходимо прислушиваться к внутреннему голосу: его подсказка будет единственно верной и правильной. У некоторых из нас интуиция окажется настолько сильной, что даст возможность – правда, в течение только этого дня – находит потерянное: вещи, животных и людей.

Овен

Начатые на этой неделе хозяйственно-бытовые дела получат все шансы для успешного завершения – главное, сосредоточиться именно на них и не отвлекаться на занятия, к которым будет тянуть в выходной лень.

Телец

Не стоит давать окружающим советы, о которых они вас не просят, а уж поучать их, преподнося собственно поведение как эталон, и вовсе противопоказано – можно нарваться на неадекватную ответную реакцию.

Близнецы

Не стоит делиться секретами личной жизни с другими – даже близкими – людьми, они – в свою очередь – могут кому-т о них проболтаться, а там и до сглаза недалеко: помните, что счастье любит тишину.

Рак

Произвести впечатление на человека, к которому вы испытываете симпатию, несложно: самое важное в таких случаях – правильно презентовать себя в его глазах, не теряя при этом своей индивидуальности.

Лев

Сегодня желательно вспомнить о том, что всех дел, как ни старайся, не переделаешь, а значит, надо уделять время не только профессиональным хлопотам, но и отдыху – особенно в послеобеденное время.

Дева

Ответ на важный вопрос, касающийся личной жизни, придет как будто бы сам собой – главное, отпустить ситуацию: если все время думать только о ней, можно так и не получить желаемого решения.

Весы

Сегодня для вас не будет мелочей: любое событие, которое с вами произойдет, и даже слово, сказанное в ваш адрес, будут нести особый смысл, поэтому не стоит их игнорировать – нужно понять, в чем их значение.

Скорпион

День идеально подходит для того, чтобы урегулировать отношения с близкими людьми, с которыми вас разлучила досадная ссора: сегодня вы сможете найти в себе силы, чтобы пойти навстречу друг другу.

Стрелец

Вопреки традиционным рекомендациям вам сегодня нужно прислушиваться не только к собственному внутреннему голосу, но и к советам других – особенно близких вам – людей: они смогут увидеть то, что вы упустите.

Козерог

День, несмотря на статус выходного, исключительно благоприятен для работы: то, что вы успеете сделать сегодня, станет основой для профессиональных успехов на следующей неделе, так что не ленитесь.

Водолей

Энергии дня благоприятны для раздумий над планами, над которыми нужно будет работать уже со следующего понедельника: сегодня вы сможете понять, чего вы хотите достичь и как это сделать.

Рыбы

Неожиданную – пусть и небольшую – прибыль, которую вы можете получить в этот день, желательно потратить на приятное времяпрепровождение и удовольствия, которых вы себя лишаете.

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