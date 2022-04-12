Гороскоп на 13 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть готовым к встрече с прошлым

Гороскоп на 13 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть готовым к встрече с прошлым

День, когда важно быть готовым к встрече с прошлым – оно может дать о себе знать в любой момент.

С одной стороны, события или люди из былой жизни могут показаться привлекательными, поскольку напомнят о приятных событиях из былой жизни, с другой – жизнь может напомнить бег по замкнутому кругу, из которого никак не удается вырваться. Важно понять, по какой причине не удается разорвать цепь повторяющихся событий и решить, как избавиться от надоевшего возвращения к исходной точке.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 апреля для Овнов

Говорят, человек, который не знает, чего он хочет, ничего не добьется: в этот день очень важно определиться с тем, какую – профессиональную или личную – цель поставить, чтобы решить, какими путями ее достичь.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 апреля для Тельцов

Пришла пора принять важное жизненное решение, о котором вы подумывали давно: если раньше вы его откладывали, то теперь наконец-то пришла пора сделать решительный шаг – даже риск будет оправдан.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 апреля для Близнецов

События нынешнего дня окажутся для вас по-настоящему судьбоносными: от того, что произойдет сегодня, во многом будет зависеть ваша жизнь в будущем, поэтому нужно внимательно относиться к каждому из них.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 апреля для Раков

Не стоит жить прошлым, каким бы привлекательным оно вам ни казалось – необходимо смотреть в будущее и подчинять все свои поступки стремлению к нему, тогда все в жизни сложится наилучшим образом.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 апреля для Львов

В отношениях с окружающими вас людьми нельзя занимать не свойственную вам позицию нашкодившего котенка, который перед всеми извиняется: уверенность в себе поможет с успехом решить все возникшие вопросы.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 апреля для Дев

Главное в этот день – отказаться от воспоминаний, которые вызывают не самые приятные ощущения: они уже не имеют над вами власти, поэтому не позволяйте им тянуть из вас энергию, необходимую для жизни и работы.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 апреля для Весов

День, когда не стоит с кем-либо спорить и уж тем более что-либо доказывать: убедить противоположную сторону в своей правоте все равно не удастся, а вот к серьезному конфликту привести может.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 апреля для Скорпионов

Ощущение дежавю, которое вы в течение дня будет овладевать вами не дин раз, дано для того, чтобы на время вернуться в прошлое и сделать важные выводы из совершенных некогда ошибок.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 апреля для Стрельцов

Пришло время для рутинных и монотонных дел, которые претят вашей деятельной натуре, поэтому вы все время откладывали их на потом – нынешний день окажется благоприятным именно для таких занятий.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 апреля для Козерогов

Если сегодня вам будет необходимо принять важное решение – как профессионального, так и личного плана, отведите для этого вторую половину дня – в это время вам удастся обрести правильный настрой.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 апреля для Водолеев

Даже если ваша профессия никоим образом не связана с творчеством, сегодня определяющим качеством для вас станет креатив – с его помощью вы сможете решить любую задачу.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 апреля для Рыб

День не предназначен для решительных действий и кардинальных перемен: чем бы вы ни занимались, продвигайтесь вперед, не торопясь, и обдумывайте каждый свой шаг – в таком поведении залог успеха.

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