Гороскоп на 13 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно опасаться негативного влияния окружающих

День, в течение которого необходимо опасаться негативного влияния окружающих людей – как посторонних, так и близких.
Дело в том, что каждый человек в это время будет испытывать раздражительность, которая станет изливаться на тех, кто находится рядом. Поэтому важно максимально дистанцироваться от всех, кто может нанести моральную травму, особенно от тех, кто и в другие – более благоприятные в энергетическом отношении дни – настроены по отношению к нам не лучшим образом. Важно сохранять душевное спокойствие, для этого подходят любые – разумеется, добропорядочные – средства: например, заняться старым хобби или обретением нового увлечения.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 13 апреля для Овнов
Не отступайте от намеченного ранее – как профессионального, так и жизненного – курса, тактика "шаг вперед и два назад" представителям вашего знака категорически не подходит всегда, а сегодня – особенно.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 13 апреля для Тельцов
Общаться сегодня можно только с теми, кто вам приятен, поэтому не нарушит ваш душевный покой – он сегодня очень важен, поэтому от общения с остальными лучше отказаться.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 13 апреля для Близнецов
Будьте максимально осторожны, общаясь с незнакомыми людьми: велика вероятность того, что вас захотят втянуть в авантюру, которая на первый взгляд покажется выгодным профессиональным предложением.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 13 апреля для Раков
День, когда под ударом находятся отношения с самым близким и любимым человеком: чтобы не поссориться с ним, необходимо проявлять максимум терпения и, что особенно важно, тактичности.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 13 апреля для Львов
Лучший способ ни с кем не поссориться – сократить общение с окружающими до минимума: даже самое безобидное, но неосторожное замечание может дорого вам обойтись.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 13 апреля для Дев
День максимально благоприятен для того, чтобы посвятить максимум времени вашему любимому занятию – наведению порядка в доме: благо, на календаре так называемый Чистый четверг.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 13 апреля для Весов
К замечаниям окружающих вас людей, даже если они окажутся нелицеприятными, сегодня необходимо прислушаться – в них будут содержаться резонные моменты, которые необходимо учесть.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 13 апреля для Скорпионов
Поступок кого-то из знакомых может изменить ваше к нему отношение: не стоит расстраиваться по этому поводу – хорошо, что он раскрыл себя сейчас, а не позже, когда может быть поздно.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 13 апреля для Стрельцов
Сегодня не стоит спорить с начальством, даже если вы будете уверены, что правда на вашей стороне: оно вряд ли прислушается к вашим доводам, так что время и усилия окажутся потраченными зря.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 13 апреля для Козерогов
Желание принять сторону одной из конфликтующих сторон, каждая из которых является членом вашей семьи, может привести к тому, что на вас – к большому вашему сожалению – обидятся обе.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 13 апреля для Водолеев
Деловые переговоры – даже если они проводятся онлайн – лучше отложить на несколько дней: прийти к согласию с партнерами все равно не удастся, что может негативно сказаться на совместном бизнесе.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 13 апреля для Рыб
Велика вероятность, совершенно того не желая, обидеть кого-то из близких вам людей, поэтому, прежде чем что-то сказать, хорошо просчитайте все последствия.
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