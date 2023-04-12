Гороскоп на 13 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно опасаться негативного влияния окружающих

День, в течение которого необходимо опасаться негативного влияния окружающих людей – как посторонних, так и близких.

Дело в том, что каждый человек в это время будет испытывать раздражительность, которая станет изливаться на тех, кто находится рядом. Поэтому важно максимально дистанцироваться от всех, кто может нанести моральную травму, особенно от тех, кто и в другие – более благоприятные в энергетическом отношении дни – настроены по отношению к нам не лучшим образом. Важно сохранять душевное спокойствие, для этого подходят любые – разумеется, добропорядочные – средства: например, заняться старым хобби или обретением нового увлечения.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 апреля для Овнов

Не отступайте от намеченного ранее – как профессионального, так и жизненного – курса, тактика "шаг вперед и два назад" представителям вашего знака категорически не подходит всегда, а сегодня – особенно.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 апреля для Тельцов

Общаться сегодня можно только с теми, кто вам приятен, поэтому не нарушит ваш душевный покой – он сегодня очень важен, поэтому от общения с остальными лучше отказаться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 апреля для Близнецов

Будьте максимально осторожны, общаясь с незнакомыми людьми: велика вероятность того, что вас захотят втянуть в авантюру, которая на первый взгляд покажется выгодным профессиональным предложением.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 апреля для Раков

День, когда под ударом находятся отношения с самым близким и любимым человеком: чтобы не поссориться с ним, необходимо проявлять максимум терпения и, что особенно важно, тактичности.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 апреля для Львов

Лучший способ ни с кем не поссориться – сократить общение с окружающими до минимума: даже самое безобидное, но неосторожное замечание может дорого вам обойтись.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 апреля для Дев

День максимально благоприятен для того, чтобы посвятить максимум времени вашему любимому занятию – наведению порядка в доме: благо, на календаре так называемый Чистый четверг.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 апреля для Весов

К замечаниям окружающих вас людей, даже если они окажутся нелицеприятными, сегодня необходимо прислушаться – в них будут содержаться резонные моменты, которые необходимо учесть.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 апреля для Скорпионов

Поступок кого-то из знакомых может изменить ваше к нему отношение: не стоит расстраиваться по этому поводу – хорошо, что он раскрыл себя сейчас, а не позже, когда может быть поздно.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 апреля для Стрельцов

Сегодня не стоит спорить с начальством, даже если вы будете уверены, что правда на вашей стороне: оно вряд ли прислушается к вашим доводам, так что время и усилия окажутся потраченными зря.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 апреля для Козерогов

Желание принять сторону одной из конфликтующих сторон, каждая из которых является членом вашей семьи, может привести к тому, что на вас – к большому вашему сожалению – обидятся обе.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 апреля для Водолеев

Деловые переговоры – даже если они проводятся онлайн – лучше отложить на несколько дней: прийти к согласию с партнерами все равно не удастся, что может негативно сказаться на совместном бизнесе.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 апреля для Рыб

Велика вероятность, совершенно того не желая, обидеть кого-то из близких вам людей, поэтому, прежде чем что-то сказать, хорошо просчитайте все последствия.

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