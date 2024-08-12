Гороскоп на 13 августа для всех знаков Зодиака: день, когда космические энергии помогут в новом деле

День, когда космические энергии помогают всем, кто берется за новое дело, при этом неважно, какой сферы жизни оно касается.

Звезды советуют действовать, не теряя времени: открывать собственное дело, переходить на новую работу, записываться на обучающие курсы и семинары, закладывать фундамент дома, приступать к долгожданному ремонту. При этом, как бы мы ни были заняты, нужно обязательно уделить время своей семье – любимому человеку, детям, пожилым родственникам. В личной жизни не стоит принимать важных решений, не посоветовавшись со своей интуицией – она подскажет правильное направление действий.

Овен

Не лучшее время для финансовых операций, даже если они не являются сложными: любая выплата – в том числе и коммунальные платежи – может привести к нежелательным убыткам.

Телец

Все, что вы собираетесь сделать в этот день, необходимо продумать заранее: особенно это касается личной жизни: любой неосторожный поступок может стоить вам неприятных последствий в виде ссор и конфликтов.

Близнецы

Не старайтесь закончить все запланированные на дела сразу – это не лучшим образом скажется на их качестве: нужно равномерно распределить стоящие перед вами задачи и постепенно работать над ними в течение дня.

Рак

Оказывая помощь другим людям, не стоит забывать о себе: здоровая доля эгоизма поможет повысить самооценку, которая никогда не была вашей сильной стороной, а в последнее время и вовсе пошатнулась.

Лев

В работе – или в личной жизни – в этот день может возникнуть пауза, к которой надо отнестись с пониманием: не стоит торопить события – все произойдет в нужное время, и, поверьте, это к лучшему.

Дева

Заняв в отношения с кем-то из окружающих оборонительную позицию – лучший способ потерпеть поражение: о чем бы ни шла речь, идите вперед – только наступая вы сможете доказать свою правоту.

Весы

Выбирая между двумя финансовыми проектами, остановитесь на рассчитанном на длительную перспективу – его реализация не ограничится разовой выплатой, а будет приносить прибыль длительное время.

Скорпион

Столкнувшись с серьезным профессиональным вызовом, подумайте о том, кто из знакомых вам людей может оказать вам необходимую помощь – самостоятельно со сложившейся ситуацией вы не справитесь.

Стрелец

Гонорары этого дня будут прямо пропорциональны количеству и качеству затраченного труда – вывод: нельзя лениться и отлынивать от непосредственных профессиональных обязанностей.

Козерог

Умственную работу сегодня нужно предпочесть физической, да и вообще активной деятельности лучше избегать – она чревата травмами, которые на некоторое время лишат вас возможности продуктивно работать.

Водолей

Скрывать от окружающих – и особенно от начальства – свои таланты и способности нежелательно всегда, но в этот день – особенно: наоборот, сегодня их необходимо продемонстрировать в полном объеме.

Рыбы

Нежелательно приступать к реализации новых проектов, пока не будут завершены старые, поэтому нужно направить свои усилия именно на этот процесс – не стоит его затягивать.

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