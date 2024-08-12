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Гороскоп на 13 августа для всех знаков Зодиака: день, когда космические энергии помогут в новом деле

Гороскоп на 13 августа для всех знаков Зодиака: день, когда космические энергии помогут в новом деле

Гороскоп на 13 августа для всех знаков Зодиака

День, когда космические энергии помогают всем, кто берется за новое дело, при этом неважно, какой сферы жизни оно касается. 

Звезды советуют действовать, не теряя времени: открывать собственное дело, переходить на новую работу, записываться на обучающие курсы и семинары, закладывать фундамент дома, приступать к долгожданному ремонту. При этом, как бы мы ни были заняты, нужно обязательно уделить время своей семье – любимому человеку, детям, пожилым родственникам. В личной жизни не стоит принимать важных решений, не посоветовавшись со своей интуицией – она подскажет правильное направление действий. 

Овен 

Не лучшее время для финансовых операций, даже если они не являются сложными: любая выплата – в том числе и коммунальные платежи – может привести к нежелательным убыткам. 

Телец 

Все, что вы собираетесь сделать в этот день, необходимо продумать заранее: особенно это касается личной жизни: любой неосторожный поступок может стоить вам неприятных последствий в виде ссор и конфликтов. 

Близнецы 

Не старайтесь закончить все запланированные на дела сразу – это не лучшим образом скажется на их качестве: нужно равномерно распределить стоящие перед вами задачи и постепенно работать над ними в течение дня. 

Рак 

Оказывая помощь другим людям, не стоит забывать о себе: здоровая доля эгоизма поможет повысить самооценку, которая никогда не была вашей сильной стороной, а в последнее время и вовсе пошатнулась. 

Лев 

В работе – или в личной жизни – в этот день может возникнуть пауза, к которой надо отнестись с пониманием: не стоит торопить события – все произойдет в нужное время, и, поверьте, это к лучшему. 

Дева 

Заняв в отношения с кем-то из окружающих оборонительную позицию – лучший способ потерпеть поражение: о чем бы ни шла речь, идите вперед – только наступая вы сможете доказать свою правоту. 

Весы 

Выбирая между двумя финансовыми проектами, остановитесь на рассчитанном на длительную перспективу – его реализация не ограничится разовой выплатой, а будет приносить прибыль длительное время. 

Скорпион 

Столкнувшись с серьезным профессиональным вызовом, подумайте о том, кто из знакомых вам людей может оказать вам необходимую помощь – самостоятельно со сложившейся ситуацией вы не справитесь. 

Стрелец 

Гонорары этого дня будут прямо пропорциональны количеству и качеству затраченного труда – вывод: нельзя лениться и отлынивать от непосредственных профессиональных обязанностей. 

Козерог 

Умственную работу сегодня нужно предпочесть физической, да и вообще активной деятельности лучше избегать – она чревата травмами, которые на некоторое время лишат вас возможности продуктивно работать. 

Водолей 

Скрывать от окружающих – и особенно от начальства – свои таланты и способности нежелательно всегда, но в этот день – особенно: наоборот, сегодня их необходимо продемонстрировать в полном объеме. 

Рыбы 

Нежелательно приступать к реализации новых проектов, пока не будут завершены старые, поэтому нужно направить свои усилия именно на этот процесс – не стоит его затягивать. 

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