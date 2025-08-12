Гороскоп на 13 августа для всех знаков Зодиака: день, когда можно выполнить двойную норму работы

Гороскоп на 13 августа

Под влиянием космических энергий на работе в течение дня можно будет выполнить двойную — а то и тройную — норму, дома — свернуть горы, и при этом ни капли не устать. Единственное условие, которое обязательно необходимо выполнить, состоит в том, что трудиться рекомендуется в коллективе — с коллегами или семьей, как говорится, сегодня один в поле не воин.

Овен

Присущее вам «фирменное» упрямство вкупе с энергией Луны поможет в кратчайший — 24-часовой — срок реализовать проект, на который в другое время у вас ушло бы как минимум две недели, а то и больше.

Телец

Не стоит делать работу за других, даже если вам будет казаться, что вы совершаете благо: на самом деле, освобождая коллег или членов семьи от непосредственных обязанностей, вы окажете им медвежью услугу.

Близнецы

Обманывать близкого человека даже в мелочах, нельзя всегда, но сегодня фальшь под особым запретом: одна ложь может потянуть за собой другую и третью, и вы в конце концов не сумеете выпутаться из этой паутины.

Рак

Возможно, в этот день вам необходимо будет постоять за себя и заступиться за свою семью — не стоит допускать несправедливости по отношению к близким людям со стороны посторонних недоброжелателей.

Лев

Может появиться внезапное желание устроить скандал и выяснить отношения с кем-то из окружающих людей — от родственников до незнакомцев, которые чем-то вам не понравятся: не стоит ему потакать.

Дева

Проявив слабость, поддавшись уговорам других людей и под их влиянием отказавшись от того, что вам по-настоящему дорого, вы впоследствии пожалеете о своем решении, но исправить уже ничего не сможете.

Весы

Общаясь с окружающими вас людьми — неважно, по деловым или личным вопросам — необходимо задействовать все присущие вам дипломатические способности, грубости и бестактности собеседники вам не простят.

Скорпион

Удачными обещают быть любые деловые переговоры: партнеры неожиданно легко проявят сговорчивость и пойдут навстречу, приняв все ваши условия, после чего можно будет подписывать важный договор.

Стрелец

Хороший день для того, чтобы продемонстрировать миру свои таланты: вполне вероятно, что творчество, которым вы увлекаетесь в свободное от работы время, станет главным жизненным занятием.

Козерог

Можно браться за самые сложные профессиональные или бытовые проекты — любые задачи, которые будут с ними связаны, решаться быстро, легко и без нажима с вашей стороны — как будто бы по волшебству.

Водолей

Не стоит делать вид, что в отношениях с любимым человеком ничего не происходит — в последнее время вы, похоже, стали отдаляться друг от друга, и только откровенный разговор поможет вам наладить отношения.

Рыбы

Необходимо тщательно подготовиться ко второй половине рабочей недели: главное в это время — показать себя начальству с лучшей стороны, так вы сможете рассчитывать на повышение по службе и солидную зарплату.

