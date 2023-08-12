Гороскоп на 13 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно действовать интуитивно

День, когда легко можно установить связь между формой и содержанием, и понять, что внешний образ зависит от внутреннего состояния.

Можно – и спокойное течение дня этому благоприятствует – анализировать свои поступки, проводить работу над ошибками и, с учетом ее результатов, делать выводы на будущее. Любые действия – если, конечно, в них возникнет необходимость – необходимо согласовывать с интуицией: она сегодня – впрочем, как и всегда – плохого не посоветует.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 августа для Овнов

Звезды предостерегают вас от вмешательства в чужую личную жизнь, особенно если вас об этом не попросят: ваш поступок может всерьез разозлить человека, которого вы решите «осчастливить».

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 августа для Тельцов

Как известно, переделать другого – даже близкого нам – человека невозможно, поэтому, если вас что-то не устраивает в отношениях с ним, работайте над собой – себя переделать тоже сложно, но можно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 августа для Близнецов

Не стоит ничего делать через силу – толку от такой работы все равно не будет, а вот загубленное дело и плохое настроение вам гарантировано – вы и сами знаете, что ваш знак не приемлет никакого принуждения.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 августа для Раков

Представители вашего знака редко позволяют себе недобрые пожелания в адрес других людей – не стоит изменять этому правилу и сегодня, в противном случае очень скоро придется столкнуться с бумерангом.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 августа для Львов

Не самый лучший день для финансовых операций, даже если речь будет идти всего лишь о покупке вещей, которые кажутся необходимыми: звезды рекомендуют сегодня отказаться от шопинга – деньги целее будут.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 августа для Дев

Несмотря на утверждение, что воскресный сон действует до обеда, обратите внимание на нынешние сновидения – они дадут понять, в чем причина профессиональных затруднений: уже завтра можно будет исправить ошибки.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 августа для Весов

Не стоит планировать важные дела, даже если они относятся к бытовой сфере: обязательно что-то пойдет не так, поэтому желательно посвятить время отдыху – силы тоже необходимо восстанавливать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 августа для Скорпионов

День благоприятен для того, чтоб вспомнить о начатых ранее и на какое-то время задвинутых в долгий ящик делах: почему вы вам, например, ек завершить ревизию в платяном шкафу или сортировку счетов.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 августа для Стрельцов

События, в центре которых вы сегодня окажетесь – как и люди, неожиданно появившиеся радом с вами, не будут случайными: подумайте о том, почему и для чего судьба втолкнула вас в первые и столкнула со вторыми.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 августа для Козерогов

День не подходит для чрезмерной активности, даже если речь идет о хозяйственных хлопотах: коэффициент ее полезной деятельности на выходе окажется крайне низким, поэтому не стоит тратить время и силы впустую.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 августа для Водолеев

Сегодня не стоит не только работать, но даже и думать о профессиональной деятельности: польза от таких размышлений будет нулевой, а полностью отключиться от рутины и отдохнуть они вам не дадут.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 августа для Рыб

Нежелательно давать деньги в долг, даже если об этому вас будет просить близкий друг или родной человек – если он действительно нуждается в материальной помощи, то сможет подождать до завтра.

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