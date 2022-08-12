Гороскоп на 13 августа для всех знаков Зодиака: день, когда печаль и уныние нужно гнать прочь

День, когда оптимистичное состояние духа является признаком того, что человек находится в нужной точке на своем жизненном пути.

А вот печаль и уныние сегодня – плохая примета: значит, что-то в жизни идет не так, как надо, или не так, как хочется. В мирное время в этот день звезды рекомендовали бы проводить праздники, сегодня же можно ограничиться встречами с любимым человеком, родными и друзьями, которые пройдут в приятной, душевной обстановке.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 августа для Овнов

Велика вероятность заражения инфекционными заболеваниями, поэтому необходимо сделать все, чтобы этого избежать – прежде всего отказаться от посещения мест большого скопления людей.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 августа для Тельцов

Даже если настроение с утра оставит желать лучшего, надо придумать, как его улучшить: только вы сами сможете настроить себя на позитивный лад, поскольку знаете, как именно это сделать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 августа для Близнецов

Эмоциональные "качели" могут "расшатать" ваше настроение и сделать вас взвинченным и раздражительным, поэтому постарайтесь не поддаваться на провокации окружающих, даже если они сделают это нечаянно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 августа для Раков

Несмотря на выходной день, можно – и нужно – начинать работу над новым проектом, особенно если речь идет о творчестве: вдохновение не спрашивает, в какой день недели приходить, и именно сегодня оно вас посетит.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 августа для Львов

Запас энергии, которая в этот день будет стремительно иссякать, можно будет пополнить, пообщавшись с любимым человеком: можно просто провести вечер вместе – например, посмотреть новый сериал.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 августа для Дев

Постарайтесь сегодня не скучать: найдите занятие по душе и посвятите ему большую часть времени – если вам удастся увлечься, вы даже не заметите, как быстро пролетит время.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 августа для Весов

Как известно, хорошо работает только тот, кто хорошо отдыхает: посвятите нынешний день релаксу – вы сможете накопить достаточно сил для того, чтобы с понедельника с утроенным энтузиазмом взяться за работу.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 августа для Скорпионов

Если ваша душа попросит праздника, организуйте его для себя сами: конечно, шумное торжество сейчас устраивать не стоит – оно будет неуместно, а вот погулять по городу и посидеть в кафе можно и нужно.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 августа для Стрельцов

Грустить в этот день – плохая примета: высшие силы могут решить, что вы недостаточно благодарны им за все хорошее в вашей жизни, и ограничить вам доступ к радости – не стоит до этого доводить.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 августа для Козерогов

Сегодня вам категорически не рекомендуется принимать горячительные напитки даже в незначительных дозах: под их влиянием вы можете потерять контроль над поведением, что сыграет с вами злую шутку.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 августа для Водолеев

Поссорившись с близким человеком, постарайтесь не делать резких и решительных шагов: не стоит делать заявлений о расставании, уже завтра вы можете о нем пожалеть, но вернуть слова назад уже не удастся.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 августа для Рыб

На этот день можно – и нужно – планировать важный разговор с любимым человеком: можно признаваться ему в своих чувствах – ваши слова будут восприняты с благодарностью и обещанием взаимности.

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