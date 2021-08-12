Гороскоп на 13 августа для всех знаков Зодиака: день, когда удача улыбнется интеллектуалам

Гороскоп на 13 августа для всех знаков Зодиака: день, когда удача улыбнется интеллектуалам

Успех будет сопутствовать тем, кто занимается интеллектуальной деятельностью.

Особенно повезет научным работникам, исследователям, писателям, журналистам. Обдумывая важные вопросы, следует призвать в советчики интуицию – она, а не разум или логика, поможет – в случае необходимости – сделать единственно правильный выбор.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 13 августа для Овнов

Высказывать замечания окружающим людям необходимо не в резкой – увы, привычной для вас – форме, а мягко и ненавязчиво – в таком случае вам не придется особенно напрягаться – вас поймут с полуслова.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 13 августа для Тельцов

Излишняя самоуверенность может быть принята близкими вам людьми как желание навязать им свою волю, поэтому они будут противиться такой линии поведения всеми доступными им способами.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 13 августа для Близнецов

Где бы вы ни были – в офисе или дома, – не спешите с головой уходить в работу, взамен этому уделите время семье и прежде всего детям – почитайте с ним, поиграйте или посмотрите хороший мультфильм.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 13 августа для Раков

Если в отношениях с партнером накопились неразрешимые, на ваш взгляд, проблемы, самое время обсудить их, а не загонять их вглубь – это может привести к серьезному конфликту, вплоть на расставания.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 13 августа для Львов

Хорошее настроение, сопровождающее вас с самого утра, поможет решить все вопросы этого дня – как профессиональные, так и личные – главное, не брать на себя лишнюю – чужую – нагрузку.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 13 августа для Дев

При необходимости принять важное жизненное решение, сделайте это именно сейчас – звезды сойдутся таким образом, что из нескольких вариантов удастся выбрать единственно верный.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 13 августа для Весов

Задаваясь вопросом, как жить дальше, присматривайтесь и прислушивайтесь к тому, что происходит вокруг, – ответ обязательно придет, главное, не упустить его в сплошном потоке поступающей к вам информации.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 13 августа для Скорпионов

Общаясь с коллегами, не раскрывайте свои профессиональные секреты и планы на ближайшее будущее: непорядочный человек может воплотить в жизнь вашу идею, выдав ее за свою, а вам останется только развести руками.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 13 августа для Стрельцов

Гоняясь сразу за несколькими профессиональными "зайцам" – то есть, делами – вы, в соответствии с известной пословицей, рискуете не поймать ни одного: преуспеет только тот, кто сосредоточится на чем-то одном.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 13 августа для Козерогов

Не стоит брать на себя повышенные профессиональные обязательства – лучше потратить время и силы, которые уйдут на напрасную работу, на какое-то приятное занятие – например, на свое хобби.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 13 августа для Водолеев

Семейные неурядицы, вероятные в этот день, не повод для серьезных конфликтов: лучший способ купировать разногласия, которые бывают у всех, – найти совместное, объединяющее, занятие.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 13 августа для Рыб

Энергию, которая необходима для работы, можно черпать в общении с родными людьми, благо, в последнее время они все время находятся рядом с вами: летние каникулы и отпуск пока еще никто не отменял.

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