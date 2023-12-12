Гороскоп на 13 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда исполнятся желания

День не самой мощной, но на редкость позитивной энергетики, которая делает возможным исполнение любых – самых смелых – желаний.

Главное – правильно их загадать, сформулировав предложение о том, что хочется получить, и отпустить свое желание во Вселенную – если все время держать желание при себе, оно, скорее всего, не исполнится.

Овен

Загадывая желание, важно провести тщательную внутреннюю работу, ее цель – понять, что вам действительно нужно, а без чего вполне можно обойтись, чтобы не обременять Вселенную обманчивыми целями.

Телец

Общаясь с людьми, важно отказаться от категоричности: в конце концов, вы не являетесь истиной в последней инстанции, поэтому не можете знать, как правильно поступить в той или иной ситуации.

Близнецы

Главным советчиком для вас сегодня станет внутренний голос, с которым не смогут сравниться ни подруги, ни родственники: он гораздо лучше знает, что будет правильно конкретно для вас.

Рак

Нужно заранее планировать все профессиональные вопросы, которые собираетесь сделать в этот день, в противном случае вы рискуете запутаться в многочисленных вопросах, которые необходимо решить.

Лев

День благоприятен для того, чтобы, несмотря на его будний статус, отвлечься от основного вида деятельности и немного отдохнуть и расслабиться – лучше всего сделать это на природе.

Дева

Не стоит проявлять упрямство, настаивая на своем как в профессиональном, так и в личном плане: возможно, стоит принять тот факт, что точка зрения другого человека тоже имеет право на существование.

Весы

От негативных эмоций необходимо избавляться любыми возможными способами: будучи загнанными глубоко внутрь, они могут нанести вред вашему моральном состоянию и здоровью в целом.

Скорпион

Составляя план на месяц, помните о том, что пределов совершенству не существует: не замахивайтесь сразу на грандиозные проекты – помните, что путь к большой цели складывается из маленьких шагов.

Стрелец

Поскольку в этот день человек может притянуть к себе любые события – как плохие, так и хорошие – культивируйте позитивное мышление: ищите хорошее в любой мелочи – это благоприятным образом скажется на вас.

Козерог

Время благоприятно для перемен к лучшему – правда, для этого придется расстаться с тем, что отягощает ваше движение по жизненному пути – надоевших вещей, дурных привычек, изживших свое отношений.

Водолей

Обращайте внимание на знаки, которые в этот день будет посылать вам Вселенная, и особенно сны, определяемые подсознанием: таким образом вы можете получить ответ на давно интересующий вас вопрос.

Рыбы

Несмотря на будний день, постарайтесь выбраться на природу: там вас настигнут покой и умиротворение, которые позволят отдохнуть и восстановить силы, необходимые для жизни и работы.

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