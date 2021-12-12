Гороскоп на 13 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно посвятить время семье

Гороскоп на 13 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно посвятить время семье

Обстоятельства дня благоприятны для любых начинаний – особенно тех дел, которые по самым разным причинам до сих пор откладывались на потом.

Старыми – зависшими – проектами сегодня лучше не заниматься, все равно ничего из этого не получится. Свободное время желательно посвятить семье – причем не только второй половинке и детям, но и пожилым родственникам.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 декабря для Овнов

Велика вероятность получения солидных денежных выплат – гонораров или премий, которые не стоит тратить сразу же и без раздумий, в ближайшее время деньги могут понадобиться вам для серьезного приобретения.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 декабря для Тельцов

Сегодня лучше действовать не по наитию, а согласно заранее – в начале дня – составленному плану, в противном случае придется постоянно отвлекаться то на одно, то на другое, запустив основное дело дня.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 декабря для Близнецов

Можно – и нужно – наводить порядок на всех уровнях: сделать генеральную уборку дома, рассортировать документы на рабочем столе, разобрать вещи в шкафах, расчистить пространство на захламленном балконе или лоджии.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 декабря для Раков

Возможно, человек, с которым вы давно и безнадежно поссорились, захочет помириться: какой бы ни была сила обиды, дайте ему возможность оправдаться, и только потом решайте, прощать его или нет.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 декабря для Львов

День благоприятен для хлопот по дому: необходимо прежде всего сделать мелкий ремонт сломавшихся вещей – например, заменить смеситель в кухне или заедающую дверцу в душевой кабине.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 декабря для Дев

Какой бы важной ни была стоящая перед вами цель, важно помнить, что она не может оправдать любые средства ее достижения: не стоит действовать непорядочными методами – впоследствии они обернутся против вас.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 декабря для Весов

День благоприятен для занятий благотворительностью: если кто-то попросит вас о помощи, не спешите отказывать – скорее всего, человек действительно находится в отчаянном положении, поэтому нужно его поддержать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 декабря для Скорпионов

Любой поступок, совершенный в этот день, вернется бумерангом: сделав хорошее, можно готовиться к получению его вдвойне, да плохое не заставит себя долго ждать, принеся "минус" в карму.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 декабря для Стрельцов

Сложатся благоприятные условия для общения с начальством, поэтому, если вы давно собирались попросить его о повышении зарплаты, сделайте это сегодня – следующий счастливый шанс представится нескоро.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 декабря для Козерогов

День благоприятен для работы: удастся переделать столько дел, сколько в иное время не уместится и в неделю, стоит воспользоваться благоприятным моментом и заняться решением особо сложных вопросов.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 декабря для Водолеев

Не стоит переоценивать свои силы и взваливать рабочую нагрузку только на себя: почувствовав, что не "тянете", обратитесь за помощью к коллегам или друзьям – они обязательно вас поддержат.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 декабря для Рыб

Звезды рекомендуют посвятить день близким людям: даже будучи занятыми на работе, постарайтесь найти время, чтобы навестить их – побеседовать, спросить совета, поговорить "за жизнь".

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