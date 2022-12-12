Гороскоп на 13 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно поверить в себя

Нынешний день дает старт движению во всех направлениях и всех сферах жизни и деятельности.

Главное – избавиться от сомнений, которые могут тянуть назад. Сегодня не так страшны препятствия, неизменно возникающие на пути, сколько неуверенность в правильном направлении своих действий, которая затруднит, а в некоторых случаях и вовсе сделает невозможными серьезные профессиональные достижения. В это время также необходимо баловать своим вниманием близких людей: проводить с ними максимум времени, делать им комплименты и подарки.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 декабря для Овнов

Не стоит доводить отношения с близким человеком до открытого конфликта: почувствовав, что беседа вышла из мирных берегов и движется, мягко говоря, не в ту сторону, лучше срочно сверните ее.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 декабря для Тельцов

День благоприятен для любых финансовых операций – от незначительных до самых крупных: сегодня денежная удача будет на вашей стороне, поэтому можно предпринимать любые – даже рискованные – действия.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 декабря для Близнецов

Сложатся все условия для того, чтобы продемонстрировать таланты и способности, которыми щедро одарила вас природа: главное – не стесняться, хотя, надо признать, это качество вам и не свойственно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 декабря для Раков

Если кто-то из друзей неожиданно пригласит вас встретиться за чашкой кофе, не отказывайтесь: скорее всего, у него есть к вам разговор на деликатную тему, которая обязательно вас заинтересует.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 декабря для Львов

Не отказывайтесь от участия в проекте, который пока не обещает значительных финансовых поступлений: на известности, которую он вам принесет, вы заработаете гораздо больше.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 декабря для Дев

Принимая важное жизненное решение, постарайтесь отвлечься от мелких и незначительных деталей и увидеть главное – только вы сможете понять, что для вас действительно важно, а без чего вполне можно обойтись.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 декабря для Весов

Предложение, которое будет сделано вам сегодня как исключительно выгодное, на самом деле таковым и является, поэтому можно без сомнения давать согласие – впоследствии вы о нем не пожалеете.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 декабря для Скорпионов

Именно сегодня можно приступать к воплощению в жизнь важного проекта, над которым вы работали все предыдущее время: обстоятельства, необходимые для его реализации, сложатся максимально благоприятные.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 декабря для Стрельцов

Старт нового проекта будет удачен только в том случае, если вы выберете именно то направление, которое для вас важно и интересно, в противном случае время и усилия окажутся потраченными зря.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 декабря для Козерогов

Какой бы недуг сегодня ни дал о себе знать, избегайте самолечения: поскольку лекарства одно лечат, а другое калечат, последствия таких действий могут оказаться куда более опасным, чем само заболевание.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 декабря для Водолеев

Чтобы день оказался успешным, его необходимо прожить в максимально быстром темпе, не задерживаясь на решении второстепенных вопросов: только так вы успеете сделать все не только быстро, но и качественно.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 декабря для Рыб

Проблемы, досаждавшие вам долгое время, сегодня могут разрешиться сами собой, без каких-либо усилий с вашей стороны, тем самым высвободив массу вашей энергии для других – более важных – занятий.

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