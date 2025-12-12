- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 210
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 13 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда усилятся страхи, фобии и тревожность
Время отрицательной энергетики, из-за которой усилятся страхи, фобии, тревожность и мнительность.
Впрочем, опасаться этого не стоит: наши неприятные ощущения продиктованы особым положением Луны и отношения к реальному положению вещей не имеют, поэтому принимать их близко к сердцу не стоит.
Лучший способ вернуть себе душевный покой — не поддаваться всеобщей агрессивности и не встревать в чужие конфликты.
Овен
Необходимо заняться очищением организма как на физическом, так и на ментальном уровне: полезно будет как садиться на детокс-диету, голодать или поститься, так и использовать разнообразные духовные практики.
Телец
Энергии дня могут вызывать повышенную агрессию, справиться с которой будет довольно трудно, но. Если вы не хотите испортить отношения с окружающими — особенно близкими — людьми, надо взять себя в руки.
Близнецы
Испортить настроение может тревожность, которая будет преследовать представителей знака с самого утра — избавиться от нее поможет мелкая моторика: нужно чем-то занять руки и настроение стабилизируется.
Рак
День, в течение которого представителям вашего — мнительного и впечатлительного — знака желательно как можно больше времени провести в одиночестве: чем меньше вы будете общаться с окружающими, тем лучше.
Лев
Не стоит принимать близко к сердцу критику, которую вы можете услышать сегодня сегодня от самых разных людей — их высказывания будут свидетельствовать не только о ваших, сколько об их собственных проблемах.
Дева
Чужой негатив в любом его виде сегодня нужно игнорировать, да и самим нежелательно опускаться до агрессии в общении с окружающими — это не только испортит настроение, но и нанесет удар по вашей энергетике.
Весы
Свойственное вам стремление к восстановлению справедливости, конечно, дело хорошее, но, защищая чье-то право на нее, важно не перейти черту и не использовать методы, этой самой справедливости противоречащие.
Скорпион
День желательно посвятить домашней работе и хозяйственным хлопотам, причем, сделать так, чтобы отвлечься от нее нельзя было ни на минуту: так вы у вас не будет времени реагировать чужие недоброжелательные выпады.
Стрелец
В этот день слишком велика вероятность стать жертвой мошенников, поэтому не стоит совершать рискованные финансовые операции: покупать, продавать и перечислять деньги, особенно если речь идет о процессе онлайн.
Козерог
Не стоит заниматься самокритикой без достаточных на то оснований, а их у вас практически нет: в профессии — и вы это знаете — вам и так равных немного, так нет надобности сознательно занижать собственную самооценку.
Водолей
Если вы давно собирались заняться творчеством, но по какой-то причине не осмеливались и откладывали его на потом, ваше время пришло: начав работать сегодня, вы очень быстро сможете достичь серьезных результатов.
Рыбы
Запальчивость для вас сегодня — не лучшая советчица: сделав под ее влиянием массу ошибок, вы впоследствии будете заняты исключительно х исправлением, а это — не самое интересное и плодотворное дело.
