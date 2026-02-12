- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 431
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 13 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда из-за ссор будет уходить энергия
День, когда из-за неизбежных ссор и конфликтов, в которые — как в космическую черную дыру — будет уходить наша энергия.
Жаль терять силы, которые можно было бы потратить на решение деловых, финансовых и личных вопросов, поэтому в это время — в пятницу, 13-го — в общении: с окружающими важно соблюдать осторожность, отказавшись от контактов с неприятными и неадекватными людьми.
Все покупки, сделанные в этот день, окажутся со скрытым браком, который обнаружится спустя некоторое время, поэтому от шопинга рекомендуется отказаться.
Овен
Чтобы не наделать ошибок на работе, за серьезные проекты сегодня браться не стоит — лучше, как и положено накануне уикенда, сосредоточиться на монотонных делах, в которых трудно что-нибудь испортить.
Телец
День, когда не стоит брать на себя слишком много — прежде всего на работе: во-первых, можно всерьез подорвать свои силы, во-вторых, это вряд ли понравится недоброжелательно настроенным по отношению к вам коллегам.
Близнецы
Идеи, пришедшие в голову в этот день, могут оказаться весьма перспективными во всех отношениях, главное — чтобы не сглазить — не рассказывать о них никому из окружающих, включая друзей и близких
Рак
Энергию, отпущенную вам в этот день звездами и природой, необходимо тратить разумно и экономно — не старайтесь сделать все и сразу, а планомерно распределите важные задачи по разным периодам дня.
Лев
День, когда звезды будут приветствовать разумную долю экономии: никто не говорит о том, что вам нужно дойти до абсурда и отказаться от необходимого, но покупку излишеств лучше отложить на другое время.
Дева
От принятия важного решения, какой бы сферы жизни оно ни касалось, в этот день лучше отказаться — из-за того, что не удастся объективно взвесить все за и против, оно с большой долей вероятности окажется ошибочным.
Весы
Ощутив невиданный энтузиазм, который выразится в сильном желании свернуть профессиональные горы, постараетесь себя сдержать поскольку драгоценная энергия в результате будет потрачена впустую.
Скорпион
Нежелательно отпускать злые шутки в адрес окружающих, даже если они объективно будут этого заслуживать: нанесенная вами обида рано или поздно выльется в большой и долговременный конфликт с ними.
Стрелец
От хвастовства — как своими профессиональными достижениями, так и успехами в личной жизни — если, конечно, вы не хотите, чтобы чья-то зависть разрушила все, что вы получили от жизни на данный момент.
Козерог
Несмотря на близость выходных, необходимо избегать пустого времяпрепровождения — необязательных разговоров и «листания» социальных сетей, лучше потратить силы на более полезное занятие.
Водолей
От встреч с близким человеком — если, конечно, вы не живете вместе, в противном случае романтическое свидание может вылиться в неожиданную, а потому особенно досадную ссору, после нее трудно будет помириться.
Рыбы
Рекомендуется держаться подальше от начальства — разговоры с ним в этот день ничего хорошего вам не принесут, напротив, можно совершенно несправедливо оказаться виноватым во всех смертных грехах.
