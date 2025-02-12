Гороскоп на 13 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда Вселенная наводит порядок в окружающем мире

Гармоничный и позитивный день, в течение которого Вселенная наводит порядок в окружающем нас мире.

Самое главное, что требуется в этот время от нас, – это способствовать такому развитию событий, на своем собственном уровне, наводя чистоту в душе, отношениях с другими людьми, рабочем столе, в своем жилище и планете в целом.

День также создаст благоприятные условия для примирения с людьми, с которыми нас разделали ссора – не стоит упускать такой счастливый шанс.

Овен

Переговоры с деловыми партерами желательно перенести на другое время: сегодня вы как будто бы будете говорить на разных языках и вряд ли услышите друг друга, так что договорённости достичь не удастся.

Телец

День, несмотря на его будний статус, звзды рекомендуют посвятить отдыху, а вот будет он активным или пассивным, решать только вам – тут, как говорится, кому что нравится, главное – восстановить силы.

Близнецы

Возможно, имеет смысл переступить через свойственную вам гордыню и позвонить человеку, с которым вы давно не общаетесь: вы ведь давно поняли, что повод для разрыва с ним был, мягко говоря, ничтожным.

Рак

Секрет успеха в этот день – максимально методично и поступательно: работать над составленным утром перепрыгивать через несколько дел сразу, а потом возвращаться обратно, лучший способ их завалить.

Лев

Сегодня риск вместо благородного может стать для вас опасным делом, поэтому прибегать к нему нужно только в том случае, если вы тщательно просчитали все последствия и не оставили места для неожиданностей.

Дева

Отправляясь на шопинг, помните, что потратить можно все, главное – уже завтра о своем транжирстве не пожалеть, поскольку деньги будут потрачены зря – удовольствия новые приобретения вам не принесут.

Весы

Звезды рекомендуют быть крайне осторожными в высказываниях – велик риск невзначай выболтать свою или чужую тайну, которая ни при каких условиях не должна стать достоянием посторонних людей.

Скорпион

Даже если окружающие заслужат ваше неодобрение, постарайтесь проявить по отношению к ним максимум терпения – вряд ли они решили раздражать вас намеренно, а на ошибку имеет право каждый, в том числе – и вы.

Стрелец

Представителям вашего знака сегодня необходимо избавиться от вещей, которые могут нести в себе негативную энергетику – это могут быть как вещи, которыми вы давно не ь, так и подарки неприятных людей.

Козерог

Хороший день для поездок любого направления и длительности – рекомендуется отправляться в путешествия и командировки, обстоятельства на всем их протяжении будут складываться благоприятно.

Водолей

В поисках ответа на важный – прежде всего жизненный – вопрос стоит обратиться к внутреннему голосу, разум вряд ли сможет найти вариант, который устроит вас во всех отношениях.

Рыбы

Проверять на себе действие закона бумеранга нежелательно всегда, но сегодня такое опыт может оказаться для вас особенно опасным, поэтому не стоит – даже нечаянно – причинять кому бы то ни было зло.

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