Гороскоп на 13 февраля для всех знаков Зодиака: день мощной энергетики

Гороскоп на 13 февраля для всех знаков Зодиака: день мощной энергетики

Мощная энергетика дня может сделать реальностью любые – даже самые смелые – планы.

Правда, обстоятельства будут благоприятствовать только тем, кто активно действует, а не ждет манны небесной, которая должна нежданно-негаданно свалиться на голову. Людей, обожающих лежать на диване и рассматривать потолок, звезды просят не беспокоиться.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 февраля для Овнов

Преуспеть в личной жизни смогут только те, кто уверен в себе – трудно любить того, кто равнодушен к собственной персоне, но поскольку вы от недостатка этого качества не страдаете, все сложится удачно.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 февраля для Тельцов

Принимать важные решения в этот день нужно легко, без напряжения, колебаний и продолжительных раздумий – первый же вариант, который придет в голову, окажется самым оптимальным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 февраля для Близнецов

Сегодня все успеют только те, кто будет сверять свои действия с составленным заранее планом, в противном случае можно утонуть в огромном количестве домашних дел и забот.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 февраля для Раков

Несмотря на то, что главным делом дня станут бытовые хлопоты, не стоит переходить к следующему занятию, не закончив предыдущее, в противном случае рискуете ничего не успеть.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 февраля для Львов

День благоприятен для тех, кто намерен перейти от разговоров, пусть даже содержательных и красивых, к конкретным, пусть и домашним, делам – сегодня они обещают быть особенно удачными.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 февраля для Дев

Поскольку в последнее время вы появлялись дома только для того, чтобы поужинать и лечь спать, проведите этот день с близкими – поверьте, они это заслужили.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 февраля для Весов

В этот день можно – и нужно – решать финансовые вопросы: удачными будут любые действия такого рода: начиная от уплаты по коммунальным счетам и заканчивая открытием депозитов.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 февраля для Скорпионов

Деньги, полученные накануне, необходимо потратить на что-то полезное для жизни или работы – например, купить стиральную машину взамен старой или компьютер нового поколения.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 февраля для Стрельцов

На сплетни, которые дойдут до вас в этот день, не стоит обращать ровным счетом никакого внимания: изложенные в них факты окажутся ложными, так что только время даром потеряете.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 февраля для Козерогов

День желательно посвятить подготовке к важному проекту, реализовывать который можно будет уже завтра: если вам удастся с ним справиться, вы сможете рассчитывать на солидный гонорар, так что игра стоит свеч.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 февраля для Водолеев

День благоприятен для риска, но только в том случае, если он будет тщательно продуманным и предсказуемым, в противном случае лучше отказаться от авантюры.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 февраля для Рыб

В этот день вас может подвести человек, которому вы доверяли, а потому не ждали от него подвоха: возможно, этот случай, став хорошим уроком, научит вас лучше разбираться в людях.

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