Гороскоп на 13 февраля для всех знаков Зодиака: день мощной энергетики

Мощная энергетика дня может сделать реальностью любые – даже самые смелые – планы.
Правда, обстоятельства будут благоприятствовать только тем, кто активно действует, а не ждет манны небесной, которая должна нежданно-негаданно свалиться на голову. Людей, обожающих лежать на диване и рассматривать потолок, звезды просят не беспокоиться.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 13 февраля для Овнов
Преуспеть в личной жизни смогут только те, кто уверен в себе – трудно любить того, кто равнодушен к собственной персоне, но поскольку вы от недостатка этого качества не страдаете, все сложится удачно.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 13 февраля для Тельцов
Принимать важные решения в этот день нужно легко, без напряжения, колебаний и продолжительных раздумий – первый же вариант, который придет в голову, окажется самым оптимальным.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 13 февраля для Близнецов
Сегодня все успеют только те, кто будет сверять свои действия с составленным заранее планом, в противном случае можно утонуть в огромном количестве домашних дел и забот.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 13 февраля для Раков
Несмотря на то, что главным делом дня станут бытовые хлопоты, не стоит переходить к следующему занятию, не закончив предыдущее, в противном случае рискуете ничего не успеть.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 13 февраля для Львов
День благоприятен для тех, кто намерен перейти от разговоров, пусть даже содержательных и красивых, к конкретным, пусть и домашним, делам – сегодня они обещают быть особенно удачными.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 13 февраля для Дев
Поскольку в последнее время вы появлялись дома только для того, чтобы поужинать и лечь спать, проведите этот день с близкими – поверьте, они это заслужили.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 13 февраля для Весов
В этот день можно – и нужно – решать финансовые вопросы: удачными будут любые действия такого рода: начиная от уплаты по коммунальным счетам и заканчивая открытием депозитов.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 13 февраля для Скорпионов
Деньги, полученные накануне, необходимо потратить на что-то полезное для жизни или работы – например, купить стиральную машину взамен старой или компьютер нового поколения.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 13 февраля для Стрельцов
На сплетни, которые дойдут до вас в этот день, не стоит обращать ровным счетом никакого внимания: изложенные в них факты окажутся ложными, так что только время даром потеряете.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 13 февраля для Козерогов
День желательно посвятить подготовке к важному проекту, реализовывать который можно будет уже завтра: если вам удастся с ним справиться, вы сможете рассчитывать на солидный гонорар, так что игра стоит свеч.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 13 февраля для Водолеев
День благоприятен для риска, но только в том случае, если он будет тщательно продуманным и предсказуемым, в противном случае лучше отказаться от авантюры.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 13 февраля для Рыб
В этот день вас может подвести человек, которому вы доверяли, а потому не ждали от него подвоха: возможно, этот случай, став хорошим уроком, научит вас лучше разбираться в людях.
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