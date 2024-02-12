Гороскоп на 13 февраля для всех знаков Зодиака: день противостояния добра и зла

День противостояния добра и зла – не слишком сильное, но заметное и ощутимое, поэтому его не стоит игнорировать.

Необходимо избегать любых ситуаций, которые могут поступить человека в неловкую ситуацию и, как следствие, создать ему плохую репутацию. Несмотря на негативную энергетику дня, он может принести позитивные перемены в профессиональной жизни, карьере и финансовом положении.

Овен

На работе, поставив перед собой цель, необходимо сосредоточиться только на ней, не обращая внимания на людей, которые захотят сбить вас с делового настроя, а таких людей в вашем окружении будет немало.

Телец

Самое главное в общении с окружающими – отказаться от грубости и язвительных замечаний, это создаст атмосферу нежелательной враждебности как в рабочем коллективе, так и в семье.

Близнецы

Необходимо обращать внимание на знаки, которые сегодня будет посылать вам Вселенная: в них может содержаться подсказка относительно того, как поступить в важной профессиональной или житейской ситуации.

Рак

В отношениях с окружающими людьми сложится благоприятная ситуация для того, чтобы научиться говорить "нет" и давать сдачи – разумеется, в переносном смысле – в случае ущемления ваших интересов.

Лев

Приступ раздражительности, который может случиться у вас в первой половине дня, будет обусловлен негативных влияние Луны, поэтому продлится недолго – нужно взять себя в руки и перетерпеть.

Дева

Страсти, бушующие сегодня в вашей души, будут мешать как спокойной жизни, так и результативной работе: чтобы их усмирить, нужно выбрать себе не только полезное, но и приятное занятие.

Весы

Соблюдать нейтралитет в конфликте между близкими людьми будет непросто, но можно и нужно, потому что, приняв одну из сторон, можно будет всерьез построиться с другой.

Скорпион

Критика, которая сегодня может прозвучать в ваш адрес, будет иметь под собой весомые основания, поэтому в ваших интересах прислушаться к ней: признание ошибок ничего кроме пользы вам не принесет.

Стрелец

Не стоит переделывать то, что уже сделано, поскольку оно и так достаточно высокого качества: помните о том, что лучшее – враг хорошего, и постарайтесь вовремя остановиться

Козерог

Обусловленные эмоциями слова близкого человека могут стать откровением: вы неожиданно для себя поймете, как он на самом деле к вам относится, – скорее всего, открытие окажется приятным.

Водолей

Энергию, в которой сегодня не будет недостатка, необходимо направить в мирное русло – на решение действительно важных профессиональных, бытовых и житейских вопросов, а не на ссоры и конфликты.

Рыбы

С начальством сегодня лучше не пререкаться: будучи в плохом настроении, оно может придираться к любым мелочам, а вы, скорее всего, за словом в карман не полезете – отношения будут серьезно испорчены.

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