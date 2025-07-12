Гороскоп на 13 июля для всех знаков Зодиака: день, когда можно попасть под влияние непорядочных людей

Гороскоп на 13 июля

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Легко можно было пойти у них на поводу и, как следствие, потерпеть убытки — как морального, так и материального свойства. Особенно осторожными надо быть с новыми знакомыми, особенно если мы «встретили» их на просторах интернета: за вполне симпатичным портретом на аватарке может скрываться весьма неприятный человек.

Овен

Негативные мысли, которые могут одолевать вас в этот день, боятся активных действий, поэтому их заставит испариться уборка или, что вполне логично в выходной день, занятия спортом.

Телец

Необходимо сократить общение, причем не только в реальном режиме, но и онлайн — общению в социальных сетях и телефонным звонкам лучше предпочесть чтение классической литературы.

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Близнецы

Утомление от вынужденного общения с домашними может привести к бурному выяснению отношений вплоть до серьезных конфликтов: самое важное в такой ситуации — сдерживать эмоции.

Рак

Претензии близкого человека, которые он решится высказать вам в это время, скорее всего, будут необоснованными, поэтому постарайтесь не принимать их близко к сердцу.

Лев

Нужно максимально осторожно отнестись к предложениям быстрого и не требующего особых усилий заработка, особенно если оно будет исходить от малознакомых, непроверенных людей.

Дева

Под запретом находятся любые финансовые операции — из-за незначительной ошибки, которую вы поначалу можете даже не заметить, лучше перенести этот приятный момент на другой день.

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Весы

Не лучшее время для душевных метаний и рефлексии — результатом может стать сильный удар по самооценке, что не лучшим образом скажется как на профессиональной деятельности, так и на личной жизни.

Скорпион

Эмоционально реагируя на провокации, вы будете, сами того не желая, «подпитывать» силы зла, движущие вашими недоброжелателями, — лучше проявить сдержанность, которая, кстати, разозлит хейтеров гораздо больше.

Стрелец

Не стоит ни с кем делиться профессиональными планами и идеями, которые появятся у вас в это время: велика вероятность того, что ваши мечты попросту украдут и раньше вас воплотят в жизнь.

Козерог

Категорически не рекомендуется принимать важные решения, которые — с большой долей вероятности — окажутся ошибочными, и давать обещания — скорее всего, вы не в силах будете их выполнить.

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Водолей

От возможного общения с человеком из прошлого лучше отказаться — вероятнее всего, он появится в вашей жизни не с самыми добрыми намерениями, так что соблюдайте осторожность.

Рыбы

Важно беречь от житейских катаклизмов пожилых родственников — их энергетика находится практически на нуле, поэтому им самим, без вашей поддержки, будет сложно противостоять им.

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