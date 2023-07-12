Гороскоп на 13 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя делать резких движений

День упадка сил – как физических, так и моральных, который желательно провести в максимально спокойном режиме.

Поскольку в будний день такая возможность будет далеко не у всех, необходимо хотя бы соблюдать осторожность – не делать резких движений и как можно меньше общаться с окружающими людьми, особенно если они настроены не самым миролюбивым образом. Важно также обращать внимание на знаки, которые Вселенная в это время будет посылать нам в огромном количестве.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 июля для Овнов

Беспардонно вмешиваясь в чужие – особенно личные – дела, будьте готовы к тому, что в ответ кто-то таким же образом может заинтересоваться вашими и даже начнет активно их модерировать.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 июля для Тельцов

С деньгами сегодня важно обращаться максимально бережно: финансовых катастроф, к счастью, не предвидится, но при этом все-таки желательно включить режим разумной экономии и не тратиться на лишнее.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 июля для Близнецов

Постарайтесь сегодня не выделяться из общей массы окружающих вас людей: нынешний день – время серых кардиналов, а не ярких и харизматичных личностей, которые первыми попадут под удар.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 июля для Раков

Нынешний день необходимо провести в максимально спокойном режиме: возможно, такое времяпрепровождение кому-то из вас покажется скучным, зато и неприятных событий можно не опасаться.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 июля для Львов

Получить ответ на важный вопрос, который давно не получается решить, можно будет во сне: главное, правильно истолковать символы, которое вы в нем увидите, а это может оказаться делом непростым.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 июля для Дев

Нынешний день – или хотя бы его часть – желательно посвятить своему хобби: возможно, вам не удастся создать в результате настоящий шедевр, зато вы сможете настроиться на гармоничный лад, а это уже немало.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 июля для Весов

Активные профессиональные действия сегодня для вас так же опасны, как и лень: работать необходимо спокойно и не торопясь, при этом на серьезные проекты лучше не замахиваться – успехом они не увенчаются.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 июля для Скорпионов

Желания читать кому бы то ни было мораль необходимо избегать: во-первых, реакция собеседника может оказаться неожиданно неадекватной, а во-вторых, вы не можете быть уверены в том, что ваше мнение правильное.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 июля для Стрельцов

Не стоит приступать к реализации новых проектов – благоприятное время для них пока еще не наступило, лучше сосредоточиться на рутинных домашних хлопотах, которые сами себя точно не сделают.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 июля для Козерогов

Такие профессиональные качества, как активность и энтузиазм, сегодня лучше не использовать – для их применения еще найдется подходящее время, пока же нужно спокойно и неторопливо завершать начатые ранее дела.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 июля для Водолеев

Даже если вам покажется, что ваша точка зрения на некий предмет является единственно верной, не стоит навязывать ее окружающим – оставьте за каждым из них право на ошибку, которая позволит обрести опыт.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 июля для Рыб

Важно никого не обсуждать и уж тем более не осуждать: вряд ли вы сами можете похвастаться тем, что являетесь примером для подражания, а стало быть, не имеете морального права искать соринку в чужом глазу.

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