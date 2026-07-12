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Гороскоп на 13 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя грубить окружающим людям
День чистой и. спокойной энергетики, в течение которого рекомендуется заниматься «земными» делами.
Самые простые занятия — стирка и уборка, кулинарные подвиги, садово-огородные работы, чтение детям сказок перед сном — покажутся настолько важными, что без них никак нельзя будет обойтись.
А вот грубить окружающим людям, нарушая таким образом общемировую гармонию, категорически не рекомендуется — за это вскоре придется отвечать.
Овен
Удачный в финансовом отношении день — вам могут предложить выгодный заказ, благодаря которому удастся неплохо заработать: медлить с ответом на него не стоит — помните, что коллеги-конкуренты не дремлют.
Телец
Ни при каких условиях нельзя желать плохого другим людям, даже если они доведут вас до белого каления, — любые слова, от колких замечаний до проклятий, вернутся к вам бумерангом — не стоит до этого доводить.
Близнецы
Нежелательно затевать «подковерные игры» и интриги в отношении своих коллег: успеха они все равно иметь не будут, а отношения с людьми, против которых они будут направлены, могут испортиться надолго.
Рак
События этого дня из тех, которые нельзя оценить сразу и в полном объеме, поэтому не стоит спешить с выводами, присваивая им положительный или отрицательный статус — только время все расставит по своим местам.
Лев
Любые финансовые операции, осуществленные в этот день, будут способствовать укреплению вашего материального положения, поэтому можно смело — не откладывая на потом — проводить любые из них.
Дева
Постарайтесь не вспыхивать от любого неприятного слова, услышанного вами от окружающих — скорее всего, в них не будет злого умысла — только неосторожность, так что не делайте скоропалительных выводов.
Весы
В этот день стоит отказаться от молниеносных решений, какой бы сферы жизни они ни касались: вам не хватит времени на что, чтобы оценить все факторы, поэтому велик риск совершить непоправимую ошибку.
Скорпион
Все, за что вы возьметесь в этот день, удастся вам легко и без особых усилий, так что, можно смело планировать любое — даже очень сложное — дело: скорее всего, в течение нынешней недели вам удастся его завершить.
Стрелец
День идеально подходит для общения с друзьями — особенно теми из них, кого вы давно не видели: похоже, у них есть информация, которую вы давно — и до сих пор безрезультатно — искали, теперь она вам пригодится.
Козерог
Не стоит без раздумий соглашаться на деловое предложение, которое могут сделать вам в это время — сначала нужно все хорошо взвесить оценив существующие «за» и «против» и только потом принимать решение.
Водолей
Плохое настроение, которое будет преследовать вас в этот день, боится занятости, поэтому чем сильнее вы в этот понедельник загрузите себя разными делами, тем меньше времени для переживаний у вас останется.
Рыбы
Свежий воздух необходим вам как для физического, так и для морального здоровья, поэтому в течение рабочего дня найдите время для того, чтобы вырваться хотя бы в ближайший парк — лучше всего, в обеденный перерыв.
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