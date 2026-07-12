Гороскоп на 13 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя грубить окружающим людям

Цветы / © Credits

Реклама

Самые простые занятия — стирка и уборка, кулинарные подвиги, садово-огородные работы, чтение детям сказок перед сном — покажутся настолько важными, что без них никак нельзя будет обойтись.

А вот грубить окружающим людям, нарушая таким образом общемировую гармонию, категорически не рекомендуется — за это вскоре придется отвечать.

Овен

Удачный в финансовом отношении день — вам могут предложить выгодный заказ, благодаря которому удастся неплохо заработать: медлить с ответом на него не стоит — помните, что коллеги-конкуренты не дремлют.

Реклама

Телец

Ни при каких условиях нельзя желать плохого другим людям, даже если они доведут вас до белого каления, — любые слова, от колких замечаний до проклятий, вернутся к вам бумерангом — не стоит до этого доводить.

Близнецы

Нежелательно затевать «подковерные игры» и интриги в отношении своих коллег: успеха они все равно иметь не будут, а отношения с людьми, против которых они будут направлены, могут испортиться надолго.

Рак

События этого дня из тех, которые нельзя оценить сразу и в полном объеме, поэтому не стоит спешить с выводами, присваивая им положительный или отрицательный статус — только время все расставит по своим местам.

Лев

Любые финансовые операции, осуществленные в этот день, будут способствовать укреплению вашего материального положения, поэтому можно смело — не откладывая на потом — проводить любые из них.

Реклама

Дева

Постарайтесь не вспыхивать от любого неприятного слова, услышанного вами от окружающих — скорее всего, в них не будет злого умысла — только неосторожность, так что не делайте скоропалительных выводов.

Весы

В этот день стоит отказаться от молниеносных решений, какой бы сферы жизни они ни касались: вам не хватит времени на что, чтобы оценить все факторы, поэтому велик риск совершить непоправимую ошибку.

Скорпион

Все, за что вы возьметесь в этот день, удастся вам легко и без особых усилий, так что, можно смело планировать любое — даже очень сложное — дело: скорее всего, в течение нынешней недели вам удастся его завершить.

Стрелец

День идеально подходит для общения с друзьями — особенно теми из них, кого вы давно не видели: похоже, у них есть информация, которую вы давно — и до сих пор безрезультатно — искали, теперь она вам пригодится.

Реклама

Козерог

Не стоит без раздумий соглашаться на деловое предложение, которое могут сделать вам в это время — сначала нужно все хорошо взвесить оценив существующие «за» и «против» и только потом принимать решение.

Водолей

Плохое настроение, которое будет преследовать вас в этот день, боится занятости, поэтому чем сильнее вы в этот понедельник загрузите себя разными делами, тем меньше времени для переживаний у вас останется.

Рыбы

Свежий воздух необходим вам как для физического, так и для морального здоровья, поэтому в течение рабочего дня найдите время для того, чтобы вырваться хотя бы в ближайший парк — лучше всего, в обеденный перерыв.

Читайте также:

Реклама

Новости партнеров