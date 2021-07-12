Гороскоп на 13 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно оставаться на стороне добра

Гороскоп на 13 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно оставаться на стороне добра

День, когда человеку не удастся соблюдать баланс между добром и злом, – в любом случае придется прибиться к одному берегу.

Так уж будет складываться ситуация, что зло предложит лучшие условия, да и пойти на соглашение с ним будет гораздо проще, чем с добром, которое попросит изрядно поработать и приложить серьезные усилия. Однако тем, кто пойдет на сделку со злом, впоследствии придется пожалеть о своем решении.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 13 июля для Овнов

Тем, кто давно мечтал о том, чтобы перейти на новое место работы, могут сделать предложение их мечты – самое главное, не упустить удачный шанс, желающих занять эту должность окажется немало.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 13 июля для Тельцов

Не стоит делать окружающих заложниками своего плохого настроения: прежде всего это касается близких, но и малознакомые люди не заслужили такого – негативного – отношения с вашей стороны.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 13 июля для Близнецов

Эмоциональные качели, с которыми вы столкнетесь сегодня, когда негативное настроение будет сменяться позитивным и наоборот, могут изрядно измотать – сосредоточьтесь на хорошем и двигайтесь дальше.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 13 июля для Раков

Соблазн ответить злом на зло будет сегодня велик, как никогда, но его желательно задавить на корню – в противном случае может получиться цепная реакция, которая не даст выбраться из негатива.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 13 июля для Львов

Получив предложение заработать крупную сумму, практически ничего для этого не делая, не торопитесь отвечать согласием: вполне может получиться, что силы и время окажутся потраченными даром.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 13 июля для Дев

Велика вероятность того, что вы, обессилев, почувствуете желание бросить дело, которым занимаетесь – звезды не рекомендуют вам это делать: стоит вам немного потерпеть и откроется второе дыхание.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 13 июля для Весов

В конфликте двух близких вам людей старайтесь придерживаться нейтралитета, в противном случае они очень быстро помирятся, а вас сочтут виноватыми во всех своих разногласиях.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 13 июля для Скорпионов

Критика, которую вы можете услышать в это время, с большой долей вероятности окажется справедливой, поэтому стоит принять ее во внимание и сделать необходимые для исправления выводы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 13 июля для Стрельцов

Как известно, лучшее – враг хорошего: наводя глянец на проект, над которым сейчас работаете, вы рискуете задержаться, в то время как более проворные конкуренты обойдут вас на повороте, закончив свою работу гораздо раньше.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 13 июля для Козерогов

Поссорившись с близким человеком, вы можете – неожиданно для себя – услышать от него признания, которые станут для вас настоящим откровением – сделайте из них правильные выводы.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 13 июля для Водолеев

Энергию, которая будет переполнять вас сегодня, необходимо – как пресловутый атом – направить в мирное русло: точнее, на реализацию важного проекта, который таким образом удастся быстро закончить.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 13 июля для Рыб

С начальством сегодня категорически не рекомендуется пререкаться, а еще лучше и вовсе не попадаться ему на глаза: плохое настроение, в котором оно сегодня будет пребывать, не даст решить необходимые вам вопросы.

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