Гороскоп на 13 июня для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит делать резких движений

День, в течение которого не стоит делать резких движений, да и вообще что-нибудь предпринимать без крайней на то необходимости.

Если есть такая возможность, то лучше – несмотря на то, что на календаре будний день – отдохнуть, аккумулировав физические и моральные силы для последующей работы, они понадобятся нам уже завтра. Более того, нынешний день – пожалуй, единственный в лунном календаре, когда можно позволить себе немного полениться, не испытывая при этом угрызений совести за бездействие. Если же отказаться от работы нет никакой возможности, желательно сосредоточиться на рутинном и монотонном труде.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 июня для Овнов

Чем бы вы сегодня ни занимались, главное – не торопиться, в противном случае рискуете наделать массу ошибок, из-за которых уже завтра все, что вы сде6лали сегодня, уже завтра придется переделывать.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 июня для Тельцов

Возможно, близкий человек вызовет у вас острый приступ недовольства, но даже в этом случае не стоит пытаться его переделать, поскольку успеха в этом смысле добиться все равно не удастся – начните лучше с себя.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 июня для Близнецов

Несмотря на вашу тягу к путешествиям, сегодня вам необходимо отказаться от поездок любого свойства – как личного, так и профессионального, скорее всего, они окажутся неудачными, поэтому лучше остаться дома.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 июня для Раков

Будьте осторожны с обидами: затаив зло на кого-то из окружающих, вы можете – даже мысленно – пожелать этому человеку неприятностей, которые – по закону бумеранга – вернутся к вам, так что держите себя в руках.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 июня для Львов

Не лучший день для усвоения любой – прежде всего профессиональной – информации: она, как говорится, будет в одно ухо влетать, из другого - вылетать, так что лучше повторить пройденное.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 июня для Дев

День, несмотря на его будний статус, благоприятен для того, чтобы вы могли заняться любимым делом – наведением порядка в доме, и особенно – в шкафах: вы обнаружите там много того, что считали потерянным.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 июня для Весов

От принятия важных решений сегодня стоит отказаться: даже если они будут касаться всего лишь ведения домашнего хозяйства: велика вероятность досадной ошибки, которую придется исправлять.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 июня для Скорпионов

Не стоит давать ценные – во всяком случае, на ваш взгляд – советы людям, которые вас о них не попросят: вместо благодарности, на которую рассчитываете, вы можете получить неожиданную гневную отповедь.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 июня для Стрельцов

День благоприятен для занятий, которые вы долгое время откладывали на потом – например, для завершения проектов, которые не вызывают у вас интереса, сегодня механическая работа не вызовет у вас отторжения.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 июня для Козерогов

Необходимо обращать внимание на факты и сведения, которые станут известны вам сегодня: пройдет совсем немного времени, и они помогут вам решить важную профессиональную или личную задачу.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 июня для Водолеев

Сегодня важно помнить, что между отдыхом и бездельем не стоит ставить знак равенства: отложив важные профессиональные дела, сосредоточьтесь на каком-то приятном занятии – например, своем хобби.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 июня для Рыб

Звезды считают, что сегодня вам необходимо особенно осторожно обращаться с деньгами: потратив сегодня крупную сумму, вы можете попасть в безвыходную финансовую ситуацию.

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