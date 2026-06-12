Гороскоп на 13 июня для всех знаков Зодиака: день поиска внутренней гармонии

Розы / © ТСН

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Можно работать на дачном участке, сажать и пересаживать деревья и кустарники, продавать и покупать недвижимость, начинать строительство и ремонт.

В это время также рекомендуется поберечь нервы, не реагируя на события, о которых спустя несколько месяцев мы, скорее всего, уже и не вспомним.

Овен

В любой — даже самой непростой конфликтной — ситуации рекомендуется воздержаться от грубости в адрес другого человека, даже если ваш собеседник будет этого заслуживать — потом сами скажете себе «спасибо».

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Телец

День благоприятен для бизнеса, а также торговых операций — покупки и продажи движимого и недвижимого имущества: если вы давно собирались приобрести автомобиль или дачу, лучшего времени вам не найти.

Близнецы

Можно вкладывать деньги в долговременные проекты, главное, чтобы ваше решение стать рантье было продуманным и хорошо просчитано, а банк, в который вы определите свои средства, имел репутацию надежного.

Рак

Любые неосторожные слова, сказанные в эмоциональном запале, могут испортить отношения с близким человеком, которые вы долго и упорно выстраивали, поэтому необходимо сдерживаться, несмотря ни на что.

Лев

За дельным и толковым советом, который понадобится вам в этот день, необходимо будет обратиться к кому-то из старших родственников — их жизненный опыт позволит найти правильный ответ на ваш вопрос.

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Дева

Любые — особенно финансовые — документы, которые вам придется подписать в этот день, необходимо тщательно — буквально до буквы и запятой — изучить и только после этого оставлять на них свой автограф.

Весы

Лучший способ поднять себе настроение в этот день — навести идеальный порядок в доме: вас успокоит и настроит на оптимистичный лад не только результат, но и сам процесс упорядочивания окружающего пространства.

Скорпион

Не стоит никому навязываться, особенно в профессиональной деятельности: если вас по какой-то причине не видят на этой должности, то это их проблемы — вы довольно быстро найдете себе место получше.

Стрелец

Хороший день для начала — или продолжения — ремонта, в котором давно нуждается ваше жилье: вам удастся облагородить окружающее пространство и, таким образом, значительно улучшить качество своей жизни.

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Козерог

Единственный способ сохранить душевный покой и гармонию в этот день — абстрагироваться от негатива на всех его уровнях — начиная с новостей в интернете и заканчивая общением с неприятными людьми.

Водолей

Любые решения — как в профессиональной, так и в личной жизни — можно принимать, только тщательно их обдумав: поскольку вы не успеете сделать это за один день, сегодня лучше вовсе от них отказаться.

Рыбы

Необходимо держать под контролем свои мысли — особенно, негативные: в этот день они — совершенно неожиданно для вас — могут приобрести реальные черты, и такой поворот событий вряд ли вас порадует.

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