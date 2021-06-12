Гороскоп на 13 июня для всех знаков Зодиака: день выбора между добром и злом

День, когда людям приходится выбирать между добром и злом, и только от самого человека зависит, на чьей стороне он окажется.

Свет и тьма в это время будут обладать примерно одинаковой силой, поэтому их стремление овладеть душой каждого из нас не увенчается успехом, и только наше решение сыграет решающую роль. Настроение в это время будет негативным, появится нетерпимость по отношению к окружающим людям, возрастет вероятность ссор – к счастью, уже к вечеру напряжение этого дня пойдет на спад.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 13 июня для Овнов

Можно – и нужно – совершать поступки, к которым вы давно готовились, но по какой-то причине все время их откладывали: например, завершать подготовку к проекту, который вы начнете реализовывать уже завтра.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 13 июня для Тельцов

Не стоит срывать внутреннюю злость, которую вы почувствуете в это время, на окружающих вас людях – они перед вами ни в чем не виноваты, а значит, не заслуживают такого отношения.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 13 июня для Близнецов

Эмоциональные качели, когда негативные эмоции будут сменяться позитивными и наоборот, могут серьезно вас измотать, поэтому необходимо сдерживать свои чувства и не нервничать по мелочам.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 13 июня для Раков

Не стоит отвечать злом на зло, даже если будет казаться, что другого способа расквитаться с обидчиком не существует: попробуйте простить его, и вы поймете, что быть великодушным не только легко, но и приятно.

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Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 13 июня для Львов

Энергию, в которой сегодня недостатка не будет, необходимо направить на полезные для себя и семьи действия: генеральную уборку, большую стирку или готовку – едой можно себя обеспечить на неделю вперед.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 13 июня для Дев

Не стоит браться за дело – даже если речь идет о бытовых хлопотах, – если вы не уверены в том, что сможете довести его до конца: нет ничего хуже, чем бросить работу на половине пути.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 13 июня для Весов

Нежелательно вмешиваться в конфликт между членами вашей семьи, который с большой долей вероятности может возникнуть в это время: в противном случае вы окажетесь виноватым для всех.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 13 июня для Скорпионов

Критику, которую вы можете услышать в этот день от близкого человека, не стоит принимать в штыки: определенное зерно истины в ней будет, так что лучше счесть ее руководством к действию.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 13 июня для Стрельцов

День неблагоприятен для работы: из-за свойственного вам перфекционизма вы не сможете толком сделать ни одно – даже самое простое – дело, так что не стоит и начинать, лучше отдохнуть.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 13 июня для Козерогов

От выяснения отношений с близким человеком в этот день лучше отказаться – наладить их таким путем не удастся, а вот разрушить удастся легко, так что стоит поберечь то, что вам дорого.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 13 июня для Водолеев

Звезды советуют вам внимательно отнестись ко сну, который вы увидите этой ночью: вещим он не будет, но в нем могут содержаться подсказки – ответы на вопрос, который давно вас волнует.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 13 июня для Рыб

На этот день, несмотря на его статус выходного, не стоит назначать встречи с друзьями и принимать участие в шумных, многолюдных вечеринках – веселье неожиданно может легко перерасти в серьезную ссору.

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