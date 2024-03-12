Гороскоп на 13 марта для всех знаков Зодиака: день, когда когда силы зла бросают вызов силам добра

День, когда силы зла – впервые в начавшем несколько дней назад лунном месяце – бросают вызов силам добра.

Особой мощью тьма пока не обладает, но навредить может вполне, поэтому важно проявлять осторожность во всех сферах жизни и деятельности. В это время также можно увидеть первые "всходы" всего, что было "посеяно" ранее: станет понятно, в правильном ли направлении движется рабочий проект, начатый несколько дней назад, а в в случае отрицательного ответа, удастся внести своевременные правки.

Овен

Как ни странно, но в этот непростой день вы с самого утра ощутите в себе силы и – что немаловажно – желание совершать трудовые подвиги, но какая-то мелочь может сбить вас с этого настроя – не поддавайтесь ей.

Телец

Постарайтесь максимально доброжелательно общаться с окружающими, даже если – на ваш взгляд – они этого не достойны: впоследствии вы сами себя поблагодарите за то, что не нажил лишних врагов.

Близнецы

Сегодня, оказавшись в непростой – профессиональной или житейской – ситуации, не только можно, но и нужно спрашивать совета у окружающих – особенно тех, кому вы стопроцентно доверяете.

Рак

Столкнувшись с чьим-то недоброжелательным отношением, не прячьтесь – по привычке – в свою "раковину", а наконец-то отпор: окружающие должны знать, что в таких случаях вы можете постоять за себя.

Лев

Приступ раздражительности, который неожиданно может случиться с вами в первой половине дня, необходимо максимально быстро купировать – в противном случае вся ваша работа пойдет наперекосяк.

Дева

Страсти, которые – под внешней маской холодности – могут бушевать сегодня в вашей душе, необходимо сублимировать в какое-либо – лучше всего любимое – занятие: например, затеять уборку в идеально чистом доме.

Весы

Не стоит – вопреки вашей привычке – выступать миротворцем в конфликте между близкими людьми: правда не находится на чьей-то одной стороне, поэтому любая ваша поддержка обязательно обидит другую.

Скорпион

К критике, которая сегодня может прозвучать в ваш адрес, необходимо отнестись если не с понимание, то хотя бы с вниманием: в ней найдутся полезные замечания, над которыми нужно подумать.

Стрелец

Возможно упреки, которыми вас осыплет близкий человек, покажутся вам несправедливыми и неоправданными, тем не менее, постарайтесь не реагировать на них чрезмерное категорично – просто проигнорируйте.

Козерог

Составляя план на нынешний день, помните о том, что нельзя объять необъятное: не стоит загонять себя в ситуацию, когда вы будете страдать из-за того, что не можете справиться с делами, на которые замахнулись.

Водолей

В энергии у вашего знака сегодня – впрочем, как и всегда – недостатка не будет, но очень важно направить ее в мирное русло – прежде всего, на работу, которой за последнее время накопилось немало.

Рыбы

В отношениях с начальством необходимо соблюдать субординацию: поспорив с ним, вы вряд ли добьетесь своего, а вот испортить отношения – с далеко идущими неприятными последствиями – можете вполне.

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