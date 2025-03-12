Гороскоп на 13 марта для всех знаков Зодиака: день, когда удача сопутствует каждому из нас

День, когда удача сопутствует каждому из нас, и – что особенно важно – во всех сферах – от бизнеса и профессии до личной жизни.

Не стоит терять такой драгоценный шанс навести порядок в делах, завершив старые – зависшие – дела, или взяться за новые – во всех отношениях перспективные. Нельзя оставлять без внимания идеи, которые будут приходить в голову: со временем их удастся с большим успехом воплотить в жизнь.

Овен

Не стесняйтесь обращаться за помощью к другим, какой бы сферы – профессиональной или бытовой – она ни касалась: в одиночку вам не справиться, а чье-то содействие позволит "закрыть" вопрос легко и быстро.

Телец

Можно принимать давно назревшее решение, на которое до сих пор по какой-то причине не хватало духа – в этот день все доводы "за" и "против" удастся оценить объективно, а потому решение будет правильным.

Близнецы

День, несмотря на его будний статус, хорош для того, чтобы уделить внимание семье – провести время с детьми, навестить родителей или устроить романтическую вечеринку своей второй половинке.

Рак

На первый план выйдет профессиональная сфера, в которой рекомендуется сделать рывок: накопленных во время предыдущего периода сил и умений хватит для того, чтобы их количество перешло в качество.

Лев

Перепады настроения, от которых вы будете страдать в это время, могут испортить отношения с окружающими – как друзьями и коллегами, так и близкими людьми: постарайтесь держать себя в руках.

Дева

Насколько бы успешной ни была ваша профессиональная деятельность, не стоит посвящать ей весь день: необходимость соблюдения режима, предусматривающего смену часов труда и отдыха, еще никто не отменял.

Весы

Качественно выполненная работа повысит ваш авторитет в коллективе и привлечет к вам внимание начальства, которое – из-за вашей скромности – и не подозревало, каким ценным сотрудников вы на самом деле являетесь.

Скорпион

Серьезные денежные поступления, которые вероятны в это время, можно будет сравнить с денежным дождем – над кого-то он прольется больше, на кого-то меньше, но никого вниманием не обойдет.

Стрелец

Поскольку любые профессиональные дела будут идти как по маслу, могут активизироваться недоброжелатели, которые не могут похвастаться такими же результатами – не стоит принимать их выпады близко к сердцу.

Козерог

Возможно, дело, за которое вы решите взяться, потребует от вас массу времени и сил, но зато и конечный результат вас обязательно порадует. А значит, даст весомые основания для довольства собой.

Водолей

День, когда риск – разумеется, разумный – не только не запрещается, но и приветствуется: так, купленный в это время лотерейный билет с большой долей вероятности может оказаться выигрышным.

Рыбы

Человека, который проявит себя по отношению к вам не с лучшей стороны, нужно без сомнений и сожалений вычеркнуть из своей жизни – на его место придет настоящий, а не фальшивый друг.

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