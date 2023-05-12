Гороскоп на 13 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя лгать

День, когда желательно говорить правду: ложь довольно быстро обнаружится и приведет не к самым приятным последствиям.
Самым неприятным из них станет разрушение отношений с близким человеком, который не захочет иметь дело с тем, кто его обманывает. В это время также можно приступать к реализации новых – важных и серьезных – проектов, которые – если учесть, что на календаре выходной – скорее всего, окажутся бытовыми.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 13 мая для Овнов
К возможным провокациям со стороны окружающих необходимо относиться максимально спокойно: возможно, им необходимо вывести вас из себя, чтобы "подпитаться" вашей положительной энергией.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 13 мая для Тельцов
Даже если вам покажется, что отношения с любимым человеком нужно выяснить именно сегодня, перенесите разговор на другое время: скорее всего, он окажется слишком серьезным для выходного дня.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 13 мая для Близнецов
Услышав какой-то – особенно неприятный – слух о себе, постарайтесь не принимать его близко к сердцу: уже завтра о нем все забудут, а нервные клетки восстановить уже не удастся.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 13 мая для Раков
Почувствовав недомогание, не торопитесь хвататься за таблетки записываться на прием к врачу: скорее всего, ваше состояние обусловлено усталостью, а значит, необходимо отдохнуть – и все как рукой снимет.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 13 мая для Львов
Несмотря на выходной день, можно начинать – или хотя бы готовиться к реализации – новый, рассчитанный на значительный временной промежуток профессиональный проект.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 13 мая для Дев
День благоприятен для составления плана на ближайшее будущее: чем больше самых разных дел вы в него внесете, тем успешнее окажетесь: вы сможете взять любую – даже самую высокую – планку.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 13 мая для Весов
Всех запланированных на сегодня дел все равно переделать не удастся, поэтому звезды советуют вам вспомнить о том, что на календаре выходной, и, отложив работу, как следует отдохнуть.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 13 мая для Скорпионов
Новые знания, которые вы получите в этот день, очень скоро пригодятся вам – как в работе, так и в жизни, поэтому важно запоминать все, что услышите, прочитаете или узнаете.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 13 мая для Стрельцов
Близкие вам люди – как ни в какой другой день! – будут нуждаться в вашей помощи и поддержке, поэтому отложите запланированные на выходной дела и посвятите максимум времени им.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 13 мая для Козерогов
За что бы вы сегодня ни взялись – хобби, творчество или бытовые хлопоты – постарайтесь сделать все на отлично, только в таком случае вы будете на все сто процентов удовлетворены своей работой.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 13 мая для Водолеев
День благоприятен для преобразований в доме или квартире: можно начинать ремонт или хотя бы готовиться к нему, а также передвигать мебель или украшать комнаты произведениями искусства или антиквариатом.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 13 мая для Рыб
Сегодня вашей религией должен стать здоровый образ жизни: можно – и нужно – заниматься спортом, садиться на диету и отказываться от вредных привычек – прежде всего курения.
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