Гороскоп на 13 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно обращать внимание на сны

Мистический день, когда необходимо обращать внимание на сны, в которых будут содержаться важные намеки и подсказки.

Как правило, они касаются сложившейся в жизни ситуации – как профессиональной, так и личной, получив их, останется только воплотить их в жизнь. Также в это время может исполнится любое желание – разумеется, не само по себе, для этого придется постараться, но результат будет того стоить.

Овен

Одинаково хорошо будут удаваться как уже начатые, так и новые дела, к которым вы еще не успели приступить – главное, сосредоточиться на том, что делаешь, не отвлекаясь на решение второстепенных вопросов.

Телец

Успешными обещают быть финансовые операции от самых незначительных до крупных и серьезных, поэтому любые платежи, открытие банковских счетов и депозитов рекомендуется приурочить к этому дню.

Близнецы

Поскольку посвятить отдыху день, приходящийся на начало недели, не удастся, отведите для него хотя бы послеобеденное время: пороха вы на работе все равно не выдумаете, а восстановить силы вам крайне необходимо.

Рак

Встреча с человеком из прошлого придется весьма кстати: он не только даст повод для приятных воспоминаний, но и, используя свои связи, поможет решить важный профессиональный вопрос.

Лев

Искать виноватых в своих неприятностях – занятие безрезультатное и неблагодарное: только взяв на себя ответственность за все собственные ошибки, вы сможете понять, как избежать их повторения в будущем.

Дева

Мощный поток энергии, который снизойдет на вас в этот день, необходимо направить на занятие, имеющее все шансы на успех – не стоит тратить время и силы на сомнительные дела.

Весы

День подходит для любых начинаний, поэтому имеет смысл воспользоваться ситуацией и воплотить в жизнь долгожданный проект, о работе над котором вы еще вчера могли только мечтать.

Скорпион

Постарайтесь говорить окружающим только хорошие и добрые слова, даже если в глубине души вы убеждены, что они этого не заслуживают: вы сами удивитесь, как резко изменятся к лучшему ваши отношения.

Стрелец

Не стоит бросать слова на ветер и давать обещания, которые вы заведомо не в состоянии выполнить, со временем вы можете пожалеть о том, что обнадежили кого-то напрасно.

Козерог

Если вы давно хотели сделать кому-то доброе дело, считайте, что благоприятное для этого время пришло: помощь, оказанная тем, кто в ней нуждается, не только зачтется, но и вернется сторицей.

Водолей

День благоприятен для любой бумажной работы: чиновники любого ранга будут расположен оказать посильную помощь, поэтому документы и услуги удастся получить быстро и без напряжения.

Рыбы

Можно заниматься подготовкой доклада или презентации: вдохновение, которое посетит вас в это время, позволит собрать убедительную доказательную базу и максимально четко сформулировать тезисы.

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