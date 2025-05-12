Гороскоп на 13 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно прислушаться к своему внутреннему состоянию

Гороскоп на 13 мая для всех знаков Зодиака / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Хорошее настроение и оптимистический взгляд на мир являются признаком душевного здоровья и — наоборот: чем хуже мы себя ощущаем, тем больше у нас разного рода ментальных и духовных проблем. Необходимо радоваться, находя приятные моменты даже в мелочах. При этом звезды предупреждают о нежелательности бездумного и непостижного поведения, разного рода авантюр и розыгрышей, особенно злых — за них придется отвечать, как перед людьми, так и перед небесными светилами. Вероятную в это время негативную ситуацию нежелательно упорно решать во что бы то ни стало — лучше опустить ее, и тогда все станет на свои места само по себе, без нашего активного участия.

Овен

Любую физическую нагрузку нужно свести к минимуму — во избежание травмы не стоит заниматься спортом, поднимать тяжести, передвигать мебель, и по улицам и лестницам нужно ходить осторожно.

Телец

Сегодня нежелательно решать важные вопросы, даже если будет казаться, что они требуют немедленного и безотлагательного вмешательства — на самом деле это не так, сегодня они, наоборот, окажутся ошибочными.

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Близнецы

Перепады настроения, которые будут преследовать вас в этот день, самым негативным образом скажутся на отношениях с окружающими людьми: чтобы не рассориться с ними, нужно свести общение к минимуму.

Рак

Сегодня вам наконец-то можно приступать к реализации нового проекта, над подготовкой к которому вы работаете уже давно — особенно это касается тех, чья профессия так или иначе связана творчеством.

Лев

Несмотря на понятную в начале недели занятость, постарайтесь найти время для общения с друзьями: сегодня им особенно важны ваше внимание и добрый совет — в самые скорые времена они отплатят вам добром за добро.

Дева

Сегодня нельзя ничего делать серединка-наполовинку: нужно либо серьезно делами, либо отказаться них вообще — в противном случае времени и сил будет потрачено много, а результат окажется нулевым.

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Весы

Можно заключать важные договора — особенно те, которые рассчитаны на длительную перспективу: конечно, быстрых дивидендов вы не получите, зато сумма по истечении времени будет более чем внушительной.

Скорпион

Сложные жизненные обстоятельства, в которых — в той или иной степени — сейчас находятся все, — не повод смотреть на жизнь мрачно: находить хорошее даже в мелочах нужно всегда, но в этот день — особенно.

Стрелец

Повышенный эмоциональный фон принесет вам пользу только в том случае, если вы сможете сдержать собственную экспрессивность, наблюдая при этом за поведением окружающих — так вам откроется много тайн.

Козерог

Необходимо исключить любые манипуляции с волосами: по мнению звезд и народным приметам, они могут негативно сказаться не только на внешнем виде и состоянии волос, но и событиях в личной жизни.

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Водолей

Тем, кто давно состоит в браке и уже начал уставать от безоблачных, а потому скучноватых отношений, рекомендуется посмотреть на свою вторую половинку под другим углом зрения — возможно, скука испарится.

Рыбы

Сдерживать свои эмоции необходимо всегда, но в этот день — особенно: разнервничавшись, вы покажете свою слабость, чем дадите недоброжелателям хороший повод для хейта, а затем и буллинга.

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