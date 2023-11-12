Гороскоп на 13 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно делать выводы и просить прощения

День, когда не только можно, но и нужно подводить итоги предыдущего лунного месяца и делать из них выводы.

Необходимо признавать свои ошибки, просить прощения у тех, кого обидели, и завершать начатые дела, что желательно сделать в первой половине дня – вторая идеально располагает к отдыху. В это время также так или иначе можно – разумеется, только на время – вернуться в прошлое: причиной такого явления, как правило, становится появление людей, «привязанных» к определенному периоду нашей жизни, или ощущению дежа-вю.

Овен

Сегодня можно совершать только незначительные финансовые операции – они, даже в случае неудачи, не сделают серьезную брешь в бюджете, а вот серьезные лучше отложить хотя бы на пару дней.

Телец

Не стоит назначать на это время серьезные переговоры – найти общий язык с деловыми партнерами все равно не удастся, скорее, даже наоборот – возникший конфликт сделает невозможным дальнейшее сотрудничество.

Близнецы

Если близкий человек – любимый или друг – пока не хочет раскрывать вам свой секрет, не давите на него дайте ему созреть: когда он поймет, что больше не может молчать, сам вам все расскажет.

Рак

Если вам есть что скрывать от своей второй половинки, постарайтесь случайно об этом не проговориться, в противном случае вы и ему сделаете больно, и сами попадете в неприятную ситуацию.

Лев

Проанализировав допущенные в прошлом профессиональные – и финансовые – ошибки, вы уже завтра сможете составить план на следующий период, в котором удастся предусмотреть все возможные нюансы.

Дева

За важные дела, несмотря на то, что на календаре понедельник, сегодня лучше не браться – все равно преуспеть в них не удастся, так что пока лучше навести порядок в бумагах, которых скопилось очень много.

Весы

Колеблясь между двумя симпатичными вам людьми, все-таки пора остановиться и выбрать кого-то одного, иначе в результате можно остаться «у разбитого корыта» – то есть, потерять и того, и другого сразу.

Скорпион

На первый план выфдет общение с родными и друзьями: если кому-то из них понадобится помощь, не стоит отказывать – вам это не будет ничего стоить, а человеку окажете неоценимую услугу.

Стрелец

Несмотря на то, что вы – как всегда – будете лучше других знать, как поступить в том или ином случае, совет мудрого человека вам не повредит, поэтому прислушайтесь к нему – не пожалеете.

Козерог

Представителям вашего знака, которые не доверяют тому, что не укладывается в материалистическую картину мира, необходимо изменить своим убеждениям и обратить внимание на сны – они будут вещими.

Водолей

С самого утра у вас будет хорошее настроение, которое поможет буквально за полдня переделать массу дел, на которые в другое время ушла бы как минимум неделя – стоит воспользоваться таким душевным состоянием.

Рыбы

Не самый лучший день для подписания каких-либо документов: слишком велика вероятность не заметить ошибку или опечатку, что может привести к убыткам – вряд ли такой результат вас порадует.

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