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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
190
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно поверить в себя

Нынешний день благоприятен для тех, у кого есть цель, но еще важнее — желание действовать.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Осенние листья в луже

Осенние листья в луже / © Credits

Если же прибавить к этому «набору» уверенность в своих силах, то такому человеку буквально не будет равных — ни в профессиональном, ни в финансовом отношении.

В это время можно — и нужно –закладывать «фундамент» для кардинальных жизненных перемен, поэтому очень важно сделать так, чтобы в его основу легли только действительно важные, обдуманные и проверенные решения — на экспромты и внезнаные озарения лучше не рассчитывать.

Овен

В финале рабочей недели звезды советуют наконец-то вспомнить о друзьях, уделив им максимум времени: можно — и нужно! — общаться с теми из них, кого вы давно не видели, лучше вживую, но виртуальные встречи тоже подойдут.

Телец

Не стоит составлять на этот день развернутые планы — несмотря на активное желание работать, из-за непредвиденных обстоятельств сделать удастся немного, поэтому именно на такой результат надо рассчитывать изначально.

Близнецы

Ложная — и совершенно не присущая вам — скромность может негативно сказаться на результатах работы, к тому же, более уверенные в себе коллеги легко обойдут вас на повороте, так что стоит поработать над своей самооценкой.

Рак

Похоже, пришла пора отпустить обиду на близкого человека, которая тяжелым камнем лежит у вас на душе уже довольно долгое время: вы с удивлением обнаружите, как легко вам сразу же станет дышать.

Лев

Худший способ наладить собственные дела — искать виноватых в своих неудачах среди родных, друзей или коллег: исправлять ситуацию можно будет, только — хоть это и будет непросто -= взяв ответственность на себя.

Дева

Представители вашего знака не склонный к риску, вот и сегодня им не стоит этого делать, даже если кто-то из близких будет убеждать вас, что это благородное дело: вместо ожидаемого выигрыша вы можете потерять если не все, то многое.

Весы

Нежелательно принимать важное решение второпях: из-за нехватки времени вы не успеете объективно оценить все существующие в кажлом конкретном случае «за» и «против», поэтому вывод, который вы сделаете окажется ошибочным.

Скорпион

Важно держаться курса, который вы наметили для себя некоторое время назад, не отступая от него ни на шаг, в противном случае вы потеряете все те достижения, которых вам удалось добиться на сегодняшний день.

Стрелец

Несмотря на желание обратиться к кому-нибудь за советом, откажитесь от него — возможно, рекомендации, которые вы услышите, будут продиктованы добрыми побуждениями, но именно вам они категорически не подойдут.

Козерог

Прежде чем приступить к реализации заранее составленного плана, еще раз проанализируйте его — это поможет вам отделить главные задачи от второстепенных, которые желательно отложить на потом.

Водолей

Неожиданные бытовые проблемы, с которыми вы столкнетесь сегодня, могут показаться вам серьезными, но уже завтра вы, скорее всего, о них и не вспомните, поэтому не стоит из-за переживать по такому мелкому поводу.

Рыбы

Нынешний день благоприятен для романтических свиданий, объяснений в любви, предложений руки и сердца и даже свадеб — заключенный в этот день брак обещает быть не только прочным, но и, что очень важно, продолжительным.

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