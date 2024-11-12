Гороскоп на 13 ноября для всех знаков Зодиака: день, которыйвернет нашу жизнь в прошлое

День, символом которого является колесо, возвращает в нашу жизнь прошлое – события, людей, мысли, намерения.
Разумеется, их цель – не ностальгия по былым событиям, которые – по прошествии времени – кажутся приятными во всех отношениях, а «работа над ошибками», совершенными нами ранее. В большинстве случаев в таких случаях удается сбросить с плеч – или души – тяжелого груза, который мешает жить – и дышать – в полную силу. День также благоприятен для решения хозяйственных и бытовых вопросов, которые качественно ухудшают нашу жизнь.
Овен
Прекрасное время для того, чтобы переоценить события своей жизни, сделав правильные выводы о победах и ошибках: первые можно будет усилить и повторить, вторые – минимизировать и впредь избегать.
Телец
Иногда – как, например, сегодня – очень важно оценить свои поступки в частности и самих себя в целом со стороны: это даст возможность понять в чем вы были неправы, и извинится перед теми, кого обидели.
Близнецы
Главное в жизненной борьбе – хороший тыл, поэтому звезда советуют вам наладить и укрепить отношения с близкими вам людьми и друзьями, которые изрядно «расшатались» в последнее время.
Рак
Обязательно окажите посильную помощь тому, кто вас сегодня об этом попросит, даже если речь будет идти о совершено незнакомом вам человеке – сделанное вами добро обязательно – и очень быстро – вернется бумерангом.
Лев
Нынешний день принесет представителям вашего знака редкие профессиональные и личные шансы, которые ни в коем случае нельзя упустить – они могут не повториться.
Дева
События нынешнего дня позволят перезагрузить не только жизненную ситуацию, но и ментальные установки, которые и определяют то положение, в котором вы оказываетесь на разных жизненных этапах.
Весы
Велика вероятность того, что в отношениях с некогда любимым человеком захочется вернуть прошлое, водя, как принято говорить в таких случаях. Второй раз в одну и ту же воду – вряд ли у вас это получится.
Скорпион
Не дайте возможности воспоминаниям – как приятным, так и не очень – определить повестку нынешнего дня: прошлое должно остаться в прошлом, думайте о настоящем и – особенно! – о будущем.
Стрелец
Несмотря на то, что ваша энергичность и активность служат примером для окружающих, вам тоже необходимо хотя бы иногда восстанавливать силы – подумайте о том, как организовать нынешние зимние каникулы.
Козерог
Проверяйте любые факты, которые станут известны вам в этот день – особенно это касается сомнительных источником в всиде слухов и сплетен: скорее всего, они окажутся фейками.
Водолей
День благоприятен для занятий хобби, а вот важную работу лучше отложить на потом или хотя бы оставить себе решение рутинных вопросов, которые не требуют особых талантов – только усидчивость и терпение.
Рыбы
Прекрасный способ улучшить настроение – творчество: даже те, кто никогда раньше не занимался живописью, не вязал и не вышивал, смогут не только настроится на позитив, но и создать нечто прекрасное.
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