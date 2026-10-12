Гороскоп на 13 октября для всех знаков Зодиака: день, когда добро и зло будут в хрупком равновесии

Лист в росе / © Credits

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При таком раскладе только от нас самих будет зависеть, чью сторону мы выберем и какие последствия эти действия будут иметь.

Главное — помнить о том, что и отвечать за их в любом случае придется только нам, не забывая о том, что за все в этой жизни приходится платить.

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Овен

Организм представителей знака, которые в последнее время стремительно теряют силы, потребует здорового образа жизни — правильного питания, регулярных занятий спортом, прогулок на свежем воздухе и отказа от спиртного, сигарет и других вредных привычек, не стоит ему в этом отказывать.

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Телец

Необходимо избегать конфликтов с окружающими вас людьми, особенно если они окажутся для родными, близкими или любимыми– произошедшая в этот день ссора может меть самые неожиданные последствия: в личной жизни может последовать развод, на работе — увольнение.

Близнецы

Нервный срыв, если он произойдет в этот день, может стать причиной серьезной и, что особенно неприятно, долговременной депрессии — чтобы ее избежать, необходимо сдерживать эмоции, даже если покажется, что сил на это нет.

Рак

Нынешний день — прекрасное время для разговора с начальством, особенно если он коснется решения материальных вопросов: выдвинув убедительные доводы, можно будет заполучить как новую — перспективную — должность, так и весомую прибавку к заработной плате.

Лев

Обращать внимание на слухи и сплетни, которые распространяют о вас недоброжелатели, нежелательно в любой день, но сегодня — это особенно опасно: чужое мнение далеко не всегда должно влиять на ваше поведение — нужно решать важные вопросы, опираясь на собственное мнение.

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Дева

Как бы сложно ни шло продвижение к профессиональной цели, нельзя сдаваться и отказываться от нее: в какой-то момент — скорее всего, именно сегодня — откроется второе дыхание, которое значительно облегчит решение важной задачи.

Весы

Во избежание раздражительного — и даже агрессивного — отношения со стороны окружающих людей — как знакомых и родных, так и незнакомых — лучше в этот день свести любое общение к минимуму, иначе отношения окажутся бесповоротно испорченными.

Скорпион

Из любого едкого замечания, нечаянно услышанного представителями знака в этот день, хоть этобудет и непросто, необходимо сделать важные — и далеко идущие — выводы, которые со временем изменят жизнь к лучшему — главное, не отметать критику.

Стрелец

Результаты работы ошибочно могут показаться неудовлетворительными, что неибежно вызовет недовольство своими профессиональными достижениями и способностями — не стоит спешить с негативной оценкой, пройдет совсем немного времени и она изменится.

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Козерог

Ни в коем случае нельзя слушать слухи и сплетни и, уж тем более, самим участвовать в обсуждении других людей — узнав об этом, они, скорее всего, обидятся и затаят зло, а вы получите в их лице нежелательных — а, возможно, и опасных — врагов. .

Водолей

Главное для успешной деятельности представителей вашего знака в этот день — подробный и тщательно составленный план, которого важно скрупулезно придерживаться, иначе можно нарушить порядок вещей и попасть в жесткий цейтнот.

Рыбы

Чтобы эмоции не накрыли вас с головой, необходимо найти занятие, которое позволит отвлечься от внешних раздражителей, лучше всего, если оно будет связано с работой руками — так, вязание поможет сосредоточиться на выполняемой работе и успокоиться.

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