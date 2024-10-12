Гороскоп на 13 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя допускать плохих поступков

Не самое лучшее время для важных дел, поэтому их желательно перенести на начало следующей недели.

Сегодня можно – и нужно – заниматься благотворительностью, но только в том случае, если объект внимания действительно нуждается в помощи, а не прикидывается обездоленным. Нельзя допускать не только нехороших поступков и недобрых намерений, но и злых мыслей – они очень быстро вернутся к тому, от кого исходят, бумерангом.

Овен

В процессе проявления сочувствия другим людям, ни в коем случае нельзя допускать проявления жалости к себе, она может деморализовать и сделать невозможным продуктивную работу этого дня.

Телец

Можно – и нужно – выяснять отношения с любимым человеком, но – с одним условием: нельзя сводить разговор к банальной ссоре – это приведет к затяжному конфликту, который не так легко будет нивелировать.

Близнецы

Получив просьбу о помощи от незнакомого человека, сначала удостоверьтесь в том, что вами откровенно не манипулируют с мошеннической целью, и только потом открывайте кошелек.

Рак

Обижаясь на близких людей, которые – на ваш субъективный взгляд – недостаточно вас любят и ценят, помните о том, что они делают для вас все, что могут, а вот вы предъявляете к ним завышенные требования.

Лев

Вам крайне трудно перед кем-то извиняться – ваше королевское достоинство, как правило, препятствует этому, но сегодня признание своей вину окажется единственным способом помириться с близким человеком.

Дева

Любое сделанное сегодня доброе дело обязательно – и в самом скором времени – вернется вам сторицей, поэтому помогать другим нужно не только ради других, но и ради самих себя.

Весы

Вам сегодня желательно максимально отгородиться от окружающего мира – сократить общение, избегать мест массового скопления людей: это даст вам возможность избежать досадных конфликтов и ссор.

Скорпион

Необходимо воспользоваться возможностью вывести на новый – более близкий – уровень отношения с кем-то из важных для вас людей: с этого времени вы начнете лучше понимать друг друга.

Стрелец

Ваше легкомыслие не самым лучшим образом скажется на отношениях с близким человеком: станьте – или хотя бы попытайтесь стать – серьезнее, и будете удивлены тому, как все изменится к лучшему.

Козерог

Пытаясь убедить кого-то из окружающих в своей правоте, используйте дар красноречия, которым сегодня наделят вас сегодня звезды, только не пережмите: как известно, сила действия равна силе противодействия.

Водолей

В любом – как в профессиональном, так и личном общении – необходимо быть искренними и честными с собеседником: он почувствует любую ложь, тогда надеяться на благополучное решение важного вопроса не придется.

Рыбы

День, когда общаться с родственниками и друзьями не только можно, но и нужно: такое общение принесет не только удовольствие, но и пользу: совет, который вам дадут, может оказаться весьма кстати.

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