Гороскоп на 13 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно делать выводы

День, когда все, что происходит с человеком или вокруг него, является отражением его мировоззрения и отношения к жизни.
Поэтому крайне важно обращать внимание на события этого дня и слова других людей: если из них вовремя сделать правильные выводы, то удастся исправить уже совершенные ошибки и не допустить новых. В общении с другими людьми необходимо соблюдать максимальную тактичность – в противном случае любое неосторожное слово может стать причиной серьезной обиды.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 13 октября для Овнов
Нежелательно отвечать агрессией на агрессию: дайте человеку почувствовать силу собственной злобы, «отзеркалив» ее –для этого вполне достаточно просто не заметить его вызывающего поведения.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 13 октября для Тельцов
Редкий дар красноречия, которым наградят вас звезды в этот день, позволит убедить в своей правоте даже самых упрямых и несговорчивых оппонентов: вам удастся найти нужные доводы и аргументы.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 13 октября для Близнецов
День, когда нужно жить своим умом: прислушиваться к чужим советам нежелательно, особенно если вам будут активно их навязывать: подумайте, в чем состоит интерес того, кто это делает.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 13 октября для Раков
Время благоприятно для работы над ошибками – как в профессиональном, так и в личном отношении: проанализировав поступки последнего времени, вы легко поймете, что и где сделали не так.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 13 октября для Львов
Не стоит делать своим кредо иезуитский слоган о том, что цель оправдывает средства: возможно, сегодня он позволит вам добиться желаемого, но впоследствии вас не упрекнет в этом только ленивый.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 13 октября для Дев
Велика вероятность того, что кто-то из близкого окружения попытается переубедить вас, заставив поступить не так, как вы хотели: не стоит этого делать – сожаление, которое вы испытаете позже, окажется запоздалым.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 13 октября для Весов
Любое дело, за которое вы сегодня возьметесь, необходимо сначала тщательно обдумать и проанализировать возможные сценарии его развития, и только потому действовать: велика вероятность неприятных «сюрпризов».
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 13 октября для Скорпионов
Добро, сделанное вами сегодня другим людям, тут же вернется к вам увеличенным в разы, поэтому не стоит скупиться – в конце концов, ваша благотворительность, если можно так выразиться, быстро «окупится».
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 13 октября для Стрельцов
Посвятите свободное от работы время бытовым хлопотам: они позволят вам не только упорядочить и облагородить окружающее пространство, но и настроиться на позитивный и благодушный лад.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 13 октября для Козерогов
Время, проведенное дома с близкими людьми, может, вопреки ожиданиям, привести к ссорам и, как следствие, охлаждению в отношениях: используйте нынешний день для того, чтобы отдохнуть от своих домашних.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 13 октября для Водолеев
День – разумеется, при наличии такой возможности – лучше провести в одиночестве: общение с людьми может привести к неприятным эксцессам – например, ссорам и конфликтам, которые не сразу удастся урегулировать.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 13 октября для Рыб
Не стоит принимать важные решения в профессиональной – и, особенно, в личной – сфере они окажутся ошибочными, а исправить их, скорее всего, уже не удастся – запущенный процесс невозможно будет остановить.
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