Гороскоп на 13 октября для всех знаков Зодиака: день, который будет спокойным и благостным

День, который несмотря на то, что на календаре "пятница, 13-е", обещает стать спокойным, приятным и благостным.

Нельзя ссориться, конфликтовать, повышать голос и допускать злые мысли. Время желательно провести в тишине и покое, занимаясь тем, что интересно и доставляет удовольствие – например, своим хобби. Больше всего повезет тем, у кого оно совпадает с работой, но остальным просто – несмотря на будний день – можно найти время для своего увлечения.

Овен

Постарайтесь сегодня никого не задеть даже нечаянно, потому что ссора, возникшая в этот день, затянется надолго, а, возможно, сторонам конфликта и вовсе уже никогда не удастся окончательно примириться.

Телец

Несмотря на пятницу, максимально успешным станет решение деловых вопросов – особенно тех из них, которые рассчитаны на длительную перспективу, так что можно заключать сделки и подписывать договора.

Близнецы

Представителям знака не стоит не только плохо говорить о других людях, но и допускать дурные мысли о них – бумеранг, который еще никто не отменял, очень быстро прилетит обратно.

Рак

Не стоит ввязываться в перепалку с неадекватно настроенными людьми: призвать их к порядку вам все равно не удастся, а вот испортить себе настроение на долгое время – вполне.

Лев

Приветствуются любые добрые дела: благотворительность, оказанная в это время, принесет реальную пользу всем – как тем, кому адресована помощь, так и самому благотворителю.

Дева

Любой документ, который представителям знака придется подписать в это время, необходимо тщательно изучить: вероятные ошибки – или досадные опечатки – могут впоследствии дорого им обойтись.

Весы

Напряжение, которое вы можете почувствовать с самого утра, "лечится" увлеченной работой, домашними хлопотами, но самое главное – свежим воздухом, поэтому обязательно нужно найти время для прогулки.

Скорпион

Если начать долгожданный ремонт в этот день, его удастся сделать быстро и, что самое главное, качественно. Впрочем, это коснется и любых других дел, рассчитанных на перспективу.

Стрелец

Каким бы сильным ни было желание давать советы окружающим, и тем более – поучать их, от такой линии поведения стоит отказаться – она вряд ли будет воспринята с благодарностью.

Козерог

Вероятны неожиданные денежные поступления: это может быть премия, заслуженные гонорары, давно забытые долги и просто подарки от друзей и близких людей – представители знака точно знают, как ими распорядиться.

Водолей

Свободное от работы время рекомендуется посвятить общению с друзьями, особенно с теми, кого вы давно не видели: от приятных свместных воспоминаний станет теплее на душе, а это уже немало.

Рыбы

Звезды предостерегают представителей знака от риска в любом его виде: выигрыш – в силу целого ряда причин – они вряд ли получат, а вот проиграть могут легко и много, что совершенно недопустимо.

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