Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно обдумывать новые идеи

Рекомендуется поступать в вуз — как впервые, так и на факультет повторного образования, записываться на семинары и тренинги и заниматься самообразованием. Можно также обдумывать новые идеи, составлять планы на будущее — они окажутся на редкость продуктивными.

Овен

Не отказывайте тем, кто обратится к вам за советом: так уж сложится, что в этот день вы сможете дать окружающим правильную подсказку относительно того, как поступить в сложившихся обстоятельствах.

Телец

День не подходит для активных и решительных действий — их лучше перенести на другое время, а сегодня — определиться с тактикой и стратегией, которые помогут вам достичь поставленной цели.

Близнецы

Тем из вас, кто хочет выполнить все дела, запланированные вами на этот день, важно не отвлекаться на мелочи, которые — как назло! — будут притягивать к себе ваше внимание, а сосредоточится на главном.

Рак

Не стоит тратить силы на дела, которые вполне могут еще какое-то время подождать, сначала важно обратиться к трудоемкому проекту и только потом, если останется время и силы, закончить то, что было отложено.

Лев

Сегодня для вас не будет секрета в том, что думают о вас окружающие люди: фальшь — как и правду — в их словах вы сможете определить, просто слушая то, что они говоря: обязательно сделайте выводы из того, что узнаете.

Дева

День благоприятен для наведения порядка во всем, что того потребует: нужно заглянуть в платяные и кухонные шкафы, а также ящики письменного стола, чтобы избавиться от всего, что вам стало не нужно.

Весы

Любые факты, которые станут вам известны в этот день, будут иметь огромное значение — как для профессии, так и для личной жизни, поэтому важно обратить на них внимание — проанализировать и отложить в памяти.

Скорпион

Занимаясь решением проблем других людей — особенно родных и близких, не забывайте о существовании собственных, в которых тоже нет недостатка — в противном случае вы вполне можете оказаться сапожником без сапог.

Стрелец

Узнав секрет другого человека, не спешите делиться им с окружающими: во-первых, таким образом вы легко можете нажить злейшего врага в его лице, а во-вторых, это просто некрасиво: и то, и другое вам не нужно.

Козерог

Ответ на важный жизненный вопрос, над которым вы ломали голову долгое время, может прийти из самых неожиданных источников — например, вы прочитаете его на билборде или услышать в радиопередаче в машине.

Водолей

Сегодня не стоит верить людям на слово, даже если вы давно и неплохо их знаете — вполне возможно, что кто-то из них неожиданно захочет вас обмануть, так что нужно, как говорится, доверять, но проверять.

Рыбы

Не стоит никого обманывать даже в мелочах — ложь обязательно выйдет наружу, и вы получите репутацию лгунишки, что впоследствии негативно отразится на ваших отношениях с людьми.

