Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда позитивная энергия будет зашкаливать

День, когда нам по плечу работа над любым – даже очень сложным и трудоемким – проектом.

Необходимые для этого силы обеспечит позитивная космическая энергия, которая в это время будет буквально зашкаливать. Однако настоящий успех ждет только тех, кто сможет определить правильную цель: она должна быть близкой самому человеку, а не навязанной кем-то извне – например, друзьями, родственниками, статьями в СМИ или так называемым общественным мнением. От мелких профессиональных дел и битовых хлопот сегодня лучше отказаться – не стоит тратить драгоценную энергию на решение вопросов, которые вполне могут подождать.

Овен

Для представителей вашего знака нынешний день – просто именины сердца: получив возможность действовать так, как вы любите – то есть, упорно и настойчиво – вы сможете многого добиться.

Телец

Чрезмерная эмоциональность, которую вы сегодня будете испытывать, может помешать реализации важных проектов и внесет диссонанс в отношениях с окружающими – как коллегами, так и близкими людьми.

Близнецы

Запас энергии, которой вы будете обладать в этот день, не стоит растрачивать на не самые важные дела – например, на уборку в доме: желательно направить ее на боле глобальные и весомые проекты.

Рак

Представители вашего знака, пожалуй, единственные во всем Зодиаке кому не рекомендуется приступать к реализации новых профессиональных проектов – во всяком случае, до тех пор, пока не будут завершены старые.

Лев

День – хотя бы его вторую половину – желательно посвятить общению с близкими людьми – особенно пожилыми родственниками и маленькими детьми, которым вы, скорее всего, давно не оказывали внимания.

Дева

Нежелательно отказываться от проекта, над которым вы работали в последнее время, только потому, что он застопорился: до его успешного заверения осталось совсем немного, так что не стоит бросать его на полпути.

Весы

Чем бы вы сегодня ни занимались, ориентироваться нужно не на результат, а на процесс: в таком случае вам удастся не только поучить удовольствие от выполняемой работы, но и прийти к хорошему итогу.

Скорпион

Почувствовав, что самостоятельно не справляетесь с решением важного профессионального вопроса, не стесняйтесь обращаться за помощью к коллегам, которые более сведущи в нем – они обязательно посодействуют.

Стрелец

Моральную усталость от событий, которые вы переживаете в последнее время, необходимо перетерпеть – она не будет длиться вечно, к тому же, в самое ближайшее время откроется второе дыхание, с си ним и прилив сил.

Козерог

От физических нагрузок любого свойства сегодня лучше отказаться: она отберет у вас массу энергии, а результат окажется малозначительным, поэтому лучше посвятить финальный день рабочей недели отдыху.

Водолей

Нельзя пренебрегать важными шансами преуспеть как в профессиональной, так и в личной жизни в этот день: вряд ли судьбе и звездам понравится, что их расположение и помощь проигнорировали.

Рыбы

Представителям вашего знака желательно заняться созданием площадки для дальнейших профессиональных действий: экспромт не даст желаемых результатов, поэтому желательно хорошо подготовиться.

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