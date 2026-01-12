- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 13 января для всех знаков Зодиака: день, когда когда можно реализовывать смелые планы
День, когда можно приступать к реализации даже самых смелых — и отчаянных — планов, все они окажутся успешными.
Также в это время новое прокладывает себе дорогу, разрушая старое. Не стоит цепляться за то, что уже отжило свое, чего бы это ни касалось — работы или отношений с людьми.
На его место практически сразу же придет новое — более интересное, важное и перспективное.
Овен
Окружающие могут начать отговаривать вас от принятого ранее решения, какие бы доводы они ни приводили, стойте на своем: пойдя у них на поводу, вы быстро поймете, что совершили ошибку, но не сможете ее исправить
Телец
Звезды настоятельно рекомендуют держать под контролем любые — но особенно негативные — эмоции: разбушевавшись, вы будете похожи на слона в посудной лавке — с соответствующими малоприятными последствиями.
Близнецы
Не стоит слушать тех, кто решит передать вам слухи и сплетни, которые непосредственно касаются вас и близких вам людей — скорее всего, их поступок будет продиктована банальной завистью и злобой.
Рак
Причиной конфликтов с другими людьми может стать ощущение взаимного непонимания — не стоит беспокоиться по этому поводу: стена, так некстати выросшая между вами и окружающими, возможно, исчезнет уже завтра.
Лев
На агрессию, которую будет демонстрировать вам окружающий мир в этот день, нежелательно отвечать соответственным образом: если нет возможности отреагировать шуткой и улыбкой, лучше просто промолчите.
Дева
Получив предложение перейти на новую работу или купить нужную вам вещь со значительной скидкой, не торопитесь принимать решение: шанс, который вам преподнесу как выгодное, скорее всего, окажется с подвохом.
Весы
Вмешавшись в чужой конфликт, вы рискуете остаться виноватым перед обеими сторонами, поэтому лучше наблюдать за тем, как знакомые вам люди интригуют и строят козни друг другу, не принимая участия в «спектакле».
Скорпион
Не самый лучший день для подписания договоров, заключения сделок и проведения деловых переговоров: в тексты важных документов может вкрасться досадная ошибка, а с людьми трудно будет найти общий язык.
Стрелец
Сегодня вам категорически не рекомендуется посещать места большого скопления людей и вступать в перепалку с агрессивно настроенными личностями — конфликта последствия могут оказаться непредсказуемыми.
Козерог
Важно соблюдать умеренность во всем — от рациона питания и горячительных напитков до общения с людьми: лучше всего, провести день в одиночестве — точнее, в компании с хорошей книгой или любимым фильмом.
Водолей
Во избежание непоправимых потерь любые финансовые операции — начиная от уплаты за коммунальные услуги и заканчивая крупными покупками — лучше перенести на другое время, сегодня они предвещают убытки.
Рыбы
В этот день представители вашего доверчивого и романтичного знака лишний раз поймут, как важно быть осторожными в высказываниях: не вовремя вылетевшее слово может нанести серьезную обиду собеседнику.
