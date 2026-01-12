Гороскоп на 13 января для всех знаков Зодиака: день, когда когда можно реализовывать смелые планы

Ветки деревьев во льду

Также в это время новое прокладывает себе дорогу, разрушая старое. Не стоит цепляться за то, что уже отжило свое, чего бы это ни касалось — работы или отношений с людьми.

На его место практически сразу же придет новое — более интересное, важное и перспективное.

Овен

Окружающие могут начать отговаривать вас от принятого ранее решения, какие бы доводы они ни приводили, стойте на своем: пойдя у них на поводу, вы быстро поймете, что совершили ошибку, но не сможете ее исправить

Телец

Звезды настоятельно рекомендуют держать под контролем любые — но особенно негативные — эмоции: разбушевавшись, вы будете похожи на слона в посудной лавке — с соответствующими малоприятными последствиями.

Близнецы

Не стоит слушать тех, кто решит передать вам слухи и сплетни, которые непосредственно касаются вас и близких вам людей — скорее всего, их поступок будет продиктована банальной завистью и злобой.

Рак

Причиной конфликтов с другими людьми может стать ощущение взаимного непонимания — не стоит беспокоиться по этому поводу: стена, так некстати выросшая между вами и окружающими, возможно, исчезнет уже завтра.

Лев

На агрессию, которую будет демонстрировать вам окружающий мир в этот день, нежелательно отвечать соответственным образом: если нет возможности отреагировать шуткой и улыбкой, лучше просто промолчите.

Дева

Получив предложение перейти на новую работу или купить нужную вам вещь со значительной скидкой, не торопитесь принимать решение: шанс, который вам преподнесу как выгодное, скорее всего, окажется с подвохом.

Весы

Вмешавшись в чужой конфликт, вы рискуете остаться виноватым перед обеими сторонами, поэтому лучше наблюдать за тем, как знакомые вам люди интригуют и строят козни друг другу, не принимая участия в «спектакле».

Скорпион

Не самый лучший день для подписания договоров, заключения сделок и проведения деловых переговоров: в тексты важных документов может вкрасться досадная ошибка, а с людьми трудно будет найти общий язык.

Стрелец

Сегодня вам категорически не рекомендуется посещать места большого скопления людей и вступать в перепалку с агрессивно настроенными личностями — конфликта последствия могут оказаться непредсказуемыми.

Козерог

Важно соблюдать умеренность во всем — от рациона питания и горячительных напитков до общения с людьми: лучше всего, провести день в одиночестве — точнее, в компании с хорошей книгой или любимым фильмом.

Водолей

Во избежание непоправимых потерь любые финансовые операции — начиная от уплаты за коммунальные услуги и заканчивая крупными покупками — лучше перенести на другое время, сегодня они предвещают убытки.

Рыбы

В этот день представители вашего доверчивого и романтичного знака лишний раз поймут, как важно быть осторожными в высказываниях: не вовремя вылетевшее слово может нанести серьезную обиду собеседнику.

