Гороскоп на 13 января для всех знаков Зодиака: день мощной энергетики, которая позволит сдвинуть горы

День мощной – позитивной и созидательной – энергетики, которая позволит сдвинуть горы, иногда – в прямом смысле этого слова.

Успех – и в этом смысле хорошо, что он приходится на начало рабочей недели – гарантирован тем, что активно действует и не боится работы. Можно начинать любые – самые сложные и трудоемкие – проекты, любой из них будет развиваться практически без препятствий и закончится настоящим триумфом.

Овен

Каким бы сильным ни было желание отправиться на шопинг, потратив при этом значительную часть своих сбережений, необходимо удержать себя от этого шага – разумная доля экономии вам совсем не помешает.

Телец

День благоприятен для планирования событий на ближайшее будущее: если сегодня заложить позитивную программу, в самое ближайшее время она – к большому вашему удовольствию – воплотиться в жизнь.

Близнецы

Ни в коем случае не ограничивайте себя в благородном стремлении делать добрые дела: они обязательно вернуться к вам бумерангом, причем, в гораздо большем объеме, чем были осуществлены вами самими.

Рак

Звезды рекомендуют вам настраивается на доброе и хорошее: это не только поможет одолеть ваше плохое настроение, но и запрограммирует на счастье и удачу – позитивное мышление пока никто не отменял.

Лев

День благоприятен не только для работы, но и для домашних хлопот: можно не только украшать свое жилье, что уместно не только в праздники, но и после них, но и начинать ремонт – как косметический, так и капитальный.

Дева

Приняв важное решение, на которое вы нацеливались долгое время, не откладывайте действия, направленные на его осуществление: помните, что даже самая большая дорога начинается с маленького шага.

Весы

Редкий шанс улучшить свое материальное положение, выпавший в этот день, ни в коем случае нельзя упускать – в ближайшее время столь благоприятное стечение обстоятельств, скорее всего, не повторится.

Скорпион

Сегодня необходимо внимательно следить за тем, как будут вести себя окружающие вас люди – родные и друзья: скорее всего, кто-то из них покажет вам свое истинное – недоброжелательное – лицо.

Стрелец

Если в общении с близкой подругой проскользнет зависть, которую она не в состоянии будет скрыть, отнеситесь к этому с пониманием: человеку, который имеет подобные проблемы, можно только посочувствовать.

Козерог

Как бы сегодня ни складывалась обстоятельства, постарайтесь удержаться от азартных игр, особенно, если они будут вестись на деньги: велика вероятность вместо выигрыша оказаться в серьезном проигрыше.

Водолей

Звезды рекомендуют вам обращать внимание на сигналы, которые будет в этот день подавать организм: желание съесть то, что обычно не входит в ваш рацион, может свидетельствовать о нехватке витаминов и микроэлементов.

Рыбы

Для работы, которая ждет вас на этой неделе, понадобится уверенность в себе и своих силах – желательно потратить некоторое время на то, чтобы повысить просевшую в последнее время самооценку.

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